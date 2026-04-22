Congo-Brazzaville: Journée internationale de la langue chinoise - Des élèves congolais révèlent leur talent

La célébration de la Journée internationale de la langue chinoise a rassemblé, le 20 avril à Brazzaville, plusieurs centaines d'élèves autour de performances artistiques et culturelles. Entre démonstrations, témoignages et perspectives, ces jeunes ont exprimé leur passion pour la langue et la culture chinoises.

Instituée par l'Organisation des Nations unies, la Journée internationale de la langue chinoise a réuni au Complexe scolaire Révolution et Gampo-Olilou, dans le cinquième arrondissement Ouenzé, des élèves venus de plusieurs établissements de la capitale, parmi lesquels l'Ecole internationale chinoise, le lycée Moukoundzi-Ngouaka, le lycée de la Révolution ainsi que la classe Confucius.

Les élèves ont tour à tour interprété des chansons chinoises, exécuté des spectacles acrobatiques et proposé des démonstrations d'arts martiaux. Les moments forts ont été marqués par la danse du dragon et la danse d'épées, témoignant d'une immersion dans une tradition millénaire.

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Pour les encadreurs, l'objectif dépasse le simple cadre linguistique. « La langue chinoise permet de promouvoir une culture présente dans le monde entier », a expliqué la formatrice Wei Xiaotong, soulignant l'intérêt croissant des élèves congolais pour cet apprentissage. Même constat du côté de Dutron Chardel Yala, co-directeur de la classe Confucius.

Selon lui, cette journée vise à motiver les élèves à persévérer dans l'apprentissage d'une langue porteuse d'opportunités. « Chaque mot en chinois est presque une oeuvre d'art », a-t-il affirmé, insistant sur la richesse philosophique et culturelle de cette langue.

Depuis l'ouverture de la classe Confucius en 2022 au lycée de la Révolution, plus de 3 000 élèves ont été formés, avec déjà plusieurs réussites, dont deux élèves envoyés en Chine pour poursuivre leurs études. Les autorités éducatives saluent également cette dynamique. Pour Idée Tountsi, représentant de l'inspection générale de l'enseignement, la Journée de la langue chinoise est « une invitation à la rencontre des cultures et au dialogue entre les peuples ».

Il a rappelé que la maîtrise du chinois constitue aujourd'hui un atout stratégique dans un monde globalisé, tant sur le plan économique que scientifique et culturel.

Du côté des élèves, l'enthousiasme est palpable. Clèche Kévine Moundele Diassarila, élève en terminale A au lycée Moukoundzi-Ngouaka, se distingue par son parcours. Lauréat d'un concours de caractères chinois, il a atteint la finale au niveau de son établissement. « Même si je n'ai pas remporté le premier prix, je suis fier d'être allé aussi loin », a-t-il confié. Comme son camarade Marco Bofoko, il voit dans la maîtrise du chinois une véritable opportunité pour son avenir professionnel.

Au-delà des performances et des récompenses, cette célébration témoigne du renforcement des relations éducatives entre le Congo et la Chine. Elle illustre surtout l'ouverture croissante des jeunes Congolais à d'autres cultures et leur volonté de s'inscrire dans un monde interconnecté, où la diversité linguistique devient une richesse et un levier d'avenir.