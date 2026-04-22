Sénégal: Port de Bargny-Sendou - 20 millions de tonnes de marchandises, 2 600 emplois... livraison prévue fin 2026

Le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, en chantier depuis plusieurs années, devrait être livré à la fin de 2026, avec des capacités appelées à transformer le paysage logistique national : jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises traitées par an et environ 2 600 emplois attendus.

Selon les responsables du projet, cette infrastructure, située à une quarantaine de kilomètres de Dakar, démarrera avec une capacité de 7 millions de tonnes de produits vraquiers dès sa première année d'exploitation, avant de monter progressivement à 12 millions, puis à 20 millions de tonnes par an.

En visite sur le site en marge du 10e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, le sous-secrétaire d'État adjoint américain aux Affaires africaines, Richard Michaels, a souligné le potentiel du port pour renforcer la compétitivité de l'économie sénégalaise, évoquant également d'importantes capacités de stockage de céréales, d'hydrocarbures et d'autres marchandises.

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Destiné à décongestionner le port de Dakar, Bargny-Sendou est présenté comme un futur hub logistique majeur. Sa réalisation reste toutefois conditionnée à la mobilisation de financements complémentaires estimés à 400 millions de dollars, actuellement en discussion entre les autorités sénégalaises et des partenaires américains.

Plusieurs personnalités, dont le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, Jennifer Davis Paguada, et le directeur général de Senegal Minergy Port, Dame Diané, ont pris part à la visite du chantier, qui cristallise de fortes attentes économiques.