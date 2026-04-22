Sénégal: Développement du pays - Reçu par le chef de l'Etat, Alain Ebobissé promet l'accompagnement d'Africa50

22 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé, le mardi 21 avril 2026, une audience à une délégation d'Africa50, plateforme panafricaine d'investissement dédiée au financement et à l'exécution de projets d'infrastructures structurants, dont l'actionnariat regroupe trente-trois États du continent, parmi lesquels le Sénégal.

Selon la Présidence de la République, la délégation, conduite par Alain Ebobissé, Directeur général d'Africa50, a présenté au Chef de l'État le bilan des activités de l'institution, qui totalise près de 9 milliards de dollars d'investissements mobilisés à l'échelle du continent, à travers la mise en place de fonds d'amorçage et l'accompagnement de secteurs stratégiques tels que l'énergie, les transports et les infrastructures routières.

En accélérant l'exécution de projets privés et de partenariats public-privé, renseigne la même source, Africa50 s'est imposée comme un partenaire de référence des gouvernements africains, dont l'action touche directement la vie de millions de citoyens.

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Les échanges, explique-t-on, ont mis en lumière la parfaite cohérence entre les interventions d'Africa50 et les priorités de la Vision Sénégal 2050, notamment en matière de souveraineté énergétique, de connectivité et de transformation structurelle de l'économie. «La délégation a réitéré son plein engagement à accompagner la trajectoire de développement du Sénégal, dans un esprit de synergie continentale et de mobilisation renforcée des capitaux au service des peuples africains », informe la Présidence de la République.

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