Sénégal: Situation de l'emploi au quatrième trimestre 2025 - Les travailleurs indépendants largement majoritaires

22 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Au quatrième trimestre 2025, la structure de l'emploi met en évidence une nette domination du travail indépendant. Plus de la moitié de la population occupée, soit 54,5%, exerce une activité en tant que travailleurs indépendants (une catégorie qui regroupe à la fois les personnes travaillant pour leur propre compte et les employeurs).

Derrière ce groupe majoritaire, les salariés représentent 37,2% de la main-d'oeuvre, tandis que les travailleurs familiaux, souvent non rémunérés ou faiblement rémunérés, constituent 8,1% des actifs occupés. Cette répartition reflète un marché du travail encore fortement marqué par l'auto-emploi et l'informalité.

De fortes disparités entre hommes et femmes

L'analyse selon le sexe révèle des écarts significatifs. Les femmes sont nettement plus présentes dans le travail indépendant, avec une proportion atteignant 65,5%, contre 48,4% chez les hommes. Cette surreprésentation peut s'expliquer en partie par un accès plus limité des femmes aux emplois salariés formels.

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À l'inverse, les hommes dominent largement l'emploi salarié. Ils représentent 43,1% des salariés, soit un niveau 1,6 fois supérieur à celui des femmes, dont la part s'établit à 26,6%. Ce déséquilibre met en lumière les inégalités persistantes en matière d'accès à des emplois plus stables et généralement mieux rémunérés.

Concernant les travailleurs familiaux, les écarts entre hommes et femmes restent relativement faibles. Les hommes y sont légèrement plus représentés (8,3%) que les femmes (7,8%), traduisant une répartition relativement équilibrée dans cette catégorie spécifique.

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