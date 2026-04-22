Afrique: Régulation des télécommunications - L'Artp du pays et l'Arcep du Togo renforcent leur coopération

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal (Artp) a effectué, les 16 et 17 avril 2026, une mission officielle de benchmarking auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Togo (Arcep Togo), en marge de l'Assemblée générale de l'Assemblée des régulateurs de l'Afrique de l'Ouest (Artao).

Selon un communiqué de presse, la délégation sénégalaise était conduite par le Directeur général de l'Artp, Dahirou Thiam, accompagné des membres du Collège, Madame Khady Ndiaye Kama et Mor Ndiaye. Reçue par les responsables de l'Arcep Togo, cette délégation a pris part à deux journées intensives d'échanges techniques et stratégiques, dans un esprit de solidarité et de coopération entre autorités de régulation partageant des missions et des contextes comparables.

Les travaux ont porté sur plusieurs thématiques clés du secteur des communications électroniques, notamment : la régulation par la donnée, levier essentiel pour une prise de décision éclairée; la qualité de service (QoS) et les méthodes d'évaluation et de contrôle; la planification stratégique et la gouvernance institutionnelle; la régulation de la concurrence sur les marchés des télécommunications; et bien d'autres sujets.

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Ces échanges, explique-t-on, s'inscrivent dans une dynamique de capitalisation des bonnes pratiques, visant à renforcer la convergence des approches réglementaires des deux institutions face aux évolutions rapides du secteur numérique.

Cette mission de coopération, rappelle le document, intervient dans un contexte d'approfondissement de l'intégration numérique en Afrique de l'Ouest. Dans les prochains jours, renseigne la même source, le Directeur général de l'Artp, Dahirou Thiam procédera au lancement officiel de l'itinérance communautaire le «free roaming » - entre le Sénégal, le Togo et le Bénin.

«Cette initiative constitue une avancée historique pour la connectivité régionale, permettant aux citoyens des trois pays de communiquer librement, sans surcoût lié à l'itinérance internationale. Elle illustre la volonté commune des régulateurs ouest-africains de placer le numérique au service du développement et de l'intégration régionale », note l'Artp.