Le Congrès mondial 2026 de la Fédération mondiale de l'hémophilie (Fmh) se tient du 19 au 22 avril 2026 à Kuala Lumpur (Malaisie). Lors de la session plénière d'ouverture du congrès, informe la Direction de la communication de l'Ucad dans un communiqué de presse, le prix « Wfh International Healthcare Volunteer Award » a été décerné au Pr Saliou Diop.

Cette distinction récompense ainsi son «dévouement, son expertise et son engagement altruiste » qui ont permis de faire une «différence positive » dans le renforcement de l'accès aux soins et au traitement pour les personnes atteintes d'hémophilie et d'autres maladies hémorragiques héréditaires dans le monde entier. M. Diop est professeur titulaire de classe exceptionnelle en hématologie clinique à la Faculté de médecine et est actuellement hématologue au Centre national de transfusion sanguine, qu'il a servi comme Directeur entre 2009 et 2025.

«Cette distinction reconnaît l'implication du Pr Diop auprès de la Fmh depuis 1998, marquant le début d'un engagement à vie en faveur de l'amélioration des soins aux troubles de la coagulation en Afrique », renseigne le communiqué. Au fil des années, rappelle la même source, Pr Diop a occupé des postes clés au sein de la Fmh, notamment en tant que membre du conseil d'administration et en tant que conseiller régional pour l'Afrique, tout en partageant son expertise au sein de plusieurs initiatives et comités essentiels de la Fmh.

«Son dévouement, son statut de mentor et ses voyages constants dans la région lui ont permis de renforcer le diagnostic, le traitement et l'expertise clinique sur tout le continent », précise-t-on. L'Ucad salue avec «fierté cette reconnaissance internationale » qui honore toute la communauté scientifique sénégalaise.

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