Sénégal: Électrification, pistes, santé... - Déthié Fall annonce des avancées des actions de l'État en milieu rural

Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a présenté mardi un point d'exécution des programmes d'équité territoriale, mettant en avant plusieurs réalisations dans les domaines des pistes rurales, de l'électrification, de l'hydraulique et des infrastructures sociales.

S'exprimant en marge de la conférence de presse du gouvernement, le ministre a indiqué que, dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), 402 kilomètres de pistes rurales ont été opérationnalisés, en plus de 50 centrales solaires et de 24 autres en réparation. « Aujourd'hui, 239 localités ont été électrifiées, ainsi que 9 systèmes hydrauliques et 61 postes de santé mis en service », a-t-il déclaré.

M. Fall a également signalé la mise en service de 11 plateformes agroalimentaires et de 166 équipements post-récolte, destinés à soutenir la transformation et la conservation des productions agricoles. Selon lui, les efforts se poursuivent avec 102 villages en cours d'électrification, dont 21 déjà mis en service. Il a par ailleurs annoncé le lancement d'un projet visant 42 autres villages, qui devrait bénéficier à plus de 4.000 personnes. Ces programmes s'inscrivent, selon le ministre, dans la dynamique de réduction des inégalités territoriales et d'amélioration de l'accès aux services sociaux de base.