Madagascar: Antsiranana - L'Alliance française fait un grand pas vers l'accessibilité

Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a été inaugurée afin de faciliter l'accès aux espaces culturels. Cette initiative vise à renforcer l'accessibilité et l'inclusion.

L'Alliance française d'Antsiranana franchit une étape majeure vers l'inclusion avec l'inauguration d'une rampe d'accès destinée aux personnes à mobilité réduite. Une initiative saluée par les autorités françaises et régionales, qui ambitionne de faire de la culture un espace accessible à tous.

L'accessibilité n'est plus un simple principe, mais une réalité concrète à l'Alliance française. Bien plus qu'un simple aménagement, la rampe symbolise une vision, celle d'un lieu culturel ouvert à tous, sans distinction. L'inclusion n'est pas un slogan, elle se construit, rampe après rampe.

Réalisée par ses fonds propres, cette infrastructure traduit la volonté affirmée de l'établissement de rendre ses espaces plus accessibles.

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L'initiative est née d'un constat simple : lors de l'ouverture de l'année culturelle 2026 au mois de mars, certaines personnes ont été contraintes de suivre le spectacle depuis la rue. Une situation révélatrice, qui montrait que l'Alliance française se privait d'une partie de son public. Face à cela, elle a réagi rapidement en prenant la décision de rendre ses infrastructures accessibles à tous, dans une démarche résolument plus inclusive.

Inclusion

Le directeur de l'établissement, Christophe Billon, a également annoncé la poursuite des efforts avec de nouveaux projets à venir, notamment l'aménagement de la salle de spectacle avec une signalétique appropriée et des places dédiées pour les personnes à mobilité réduite.

Autant d'initiatives qui visent à renforcer durablement l'inclusivité du site, pour ne citer que la création de sanitaires adaptés. Pour le moment, la première étape, déjà finie, consiste à l'aménagement de rampes d'accès à la fois au niveau du hall et également pour la salle de spectacle.

« Nous sommes également fiers d'être l'une des premières Alliances françaises en province à s'engager pleinement dans une démarche d'inclusion. Cette réalisation marque une étape majeure dans l'histoire de notre établissement. C'est un jour important pour nous, et nous sommes heureux de pouvoir le partager avec vous », a-t-il lancé. La cérémonie d'inauguration de ces réalisations a vu la présence d'une délégation française conduite par l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois.

Dans une atmosphère à la fois solennelle et conviviale, ce dernier a salué une initiative exemplaire, soulignant les défis persistants en matière d'accessibilité à Madagascar, y compris dans les bâtiments publics. Il a rappelé que, pour se rencontrer, il faut pouvoir se mouvoir, et pour se mouvoir, il faut avoir accès, tout en insistant sur l'importance de lever les obstacles physiques qui limitent encore la participation de certains citoyens à la vie culturelle.

Moment fort de la cérémonie, le président de l'association AMIS (Association pour le mieux-être et l'insertion sociale), Dany Harison, engagé de longue date pour les droits des personnes en situation de handicap, a été invité à inaugurer symboliquement la rampe en en étant le premier utilisateur. Un geste fort, chargé de sens, qui illustre la volonté de placer les bénéficiaires au coeur des actions menées.

« Nous, personnes en situation de handicap, sommes très heureux d'avoir désormais la possibilité d'accéder à un espace d'apprentissage et de loisirs au sein de l'Alliance française grâce à l'existence de cette rampe d'accès. En effet, la liberté de circulation est un droit fondamental consacré par la loi. Ainsi, l'initiative prise par l'Alliance française représente un véritable avantage pour nous », a-t-il affirmé.