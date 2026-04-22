Madagascar: Mahajanga - L'ancien maire Naivo Rahamefy décédé

La ville de Mahajanga est en deuil. Elle pleure la disparition de l'ancien maire Naivo Rahamefy Andriamiamina. L'ancien premier magistrat de la cité des Fleurs, entre 2004 et 2007, est décédé lundi dernier à la suite d'un accident vasculaire cardiaque dans la capitale.

Naivo Rahamefy est élu à la tête de la municipalité à la fin de l'année 2003, sous la couleur du parti Tim lors des élections assez tumultueuses. Il a officiellement pris ses fonctions en décembre 2003 et a succédé à Claude Pagès. En 2008, il a été affecté à l'ambassade de Belgique pour occuper un poste au sein de l'administration pendant deux années.

Ancien directeur de Tiko à Mahajanga, il était l'un des proches de Marc Ravalomanana depuis sa jeunesse. Naivo Rahamefy s'est fortement engagé en politique et figure parmi les fondateurs du parti TIM à Mahajanga. Diacre au sein de la FJKM Ziona Vaovao à Mahajanga, il était également un chrétien fervent et pratiquant.

Disparition

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Passionné de sport, notamment de football, il s'était aussi engagé activement dans le développement des disciplines sportives locales, en particulier le football et le basketball.

« Il s'est beaucoup investi dans le domaine sportif et aidé surtout le milieu du football ainsi que le basketball à Mahajanga. Nous regrettons beaucoup sa disparition. C'était quelqu'un de très sociable et simple. Il a soutenu notre club de basketball dirigé par l'un de ses employés d'antan », a témoigné la présidente d'un club de basketball à Mahajanga.

Lors des événements d'octobre 2025, après la prise du pouvoir par les éléments du Capsat, l'ancien maire s'était rendu à Antananarivo pour manifester devant l'ambassade de France à Ambatomena, le 25 octobre dernier. Avec quelques manifestants, ils ont déployé une banderole pour démontrer leur point de vue sur la situation politique et la relation du pays avec celle de l'Hexagone. C'était sa dernière apparition en public.

Il a laissé deux orphelins : une fille, qui poursuit ses études à l'extérieur, et un garçon en classe de terminale. Sa dépouille est actuellement attendue à la cité BNI 68, rue Paul Rabary, à Ankadivato. Le culte de bénédiction et d'hommage aura lieu vendredi prochain à la FJKM Ambohitantely, avant son inhumation à Ambohibemasoandro, Ambohitrolomahitsy. La levée du corps aura lieu vendredi 24 avril à 10 heures.