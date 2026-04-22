Sénégal: Le Sénégalais Alé Badara Sy intègre le Comité scientifique de l'Isocarp

L'urbaniste sénégalais Alé Badara Sy a été élu membre du Comité scientifique de la Société internationale des urbanistes (Isocarp) pour un mandat de trois ans, une nomination qui consacre son expertise dans le domaine de la planification urbaine et du développement territorial, selon un communiqué parvenu au Soleil digital.

Président-fondateur du Club de réflexion sur l'urbain (Cru) et conseiller technique du Premier ministre, M. Sy devient ainsi le premier expert africain francophone à intégrer cette instance internationale. Sa désignation est intervenue à l'issue d'un processus de sélection international, marqué par un appel à candidatures ouvert à des spécialistes du monde entier, précise le texte. Cette nomination « constitue une reconnaissance majeure de l'expertise sénégalaise » et renforce la présence du pays dans les débats internationaux sur l'urbanisme et les villes du futur.

Fort de plus de vingt ans d'expérience, Alé Badara Sy a notamment travaillé au sein de plusieurs organisations internationales, dont ONU-Habitat et le Global Green Growth Institute (Gggi), ainsi qu'à l'Apix et au ministère sénégalais de l'Urbanisme. Spécialiste des villes durables, de la planification urbaine et des politiques de logement, il occupe depuis mai 2024 le poste de conseiller technique en urbanisme et aménagement du territoire auprès du Premier ministre.

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Le Comité scientifique de l'Isocarp est chargé de conseiller l'organisation sur les enjeux majeurs liés à l'urbanisation et de garantir la rigueur scientifique de ses travaux. Y siéger permet d'influencer les orientations stratégiques en matière de planification urbaine à l'échelle mondiale.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Sy contribuera à l'élaboration des orientations de l'organisation, notamment en faveur d'une urbanisation durable et adaptée aux contextes des pays émergents. Fondée en 1965 et basée à La Haye, l'Isocarp regroupe des professionnels de l'urbanisme issus de plus de 80 pays et oeuvre pour la promotion d'une planification urbaine de qualité à travers le monde.