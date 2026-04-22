Sénégal: Pacte de stabilité sociale et infrastructures au menu des quotidiens

Dakar — L'état d'avancement du Pacte de stabilité sociale et la mise en service annoncée de plusieurs infrastructures sont au menu des quotidiens reçus, mercredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le Soleil rapporte que "face à une demande sociale persistante et à un climat longtemps marqué par les tensions, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a présenté, hier, l'état d'avancement du Pacte de stabilité sociale signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat lors du rendez-vous sur les questions d'actualité du gouvernement".

"Structuré autour de 87 engagements à exécuter sur trois ans, ce cadre de concertation se veut à la fois un instrument de paix sociale, un levier de réforme de l'administration et un outil d'amélioration durable des conditions de travail", écrit le quotidien.

Le Soleil signale également que "le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a fait le point sur les projets routiers, aéroportuaires et sportifs du pays. Il a mis en avant des chantiers achevés, d'autres en cours et plusieurs infrastructures prêtes à être inaugurées sous réserve de la disponibilité des autorités".

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"Ecoles, infrastructures, Fonction publique et réforme, le gouvernement défend son bilan", selon Sud Quotidien, indiquant que "lors de la conférence gouvernementale tenue hier, mardi 21 avril, plusieurs ministres ont défendu le bilan de l'exécutif en mettant en avant des avancées jugées significatives dans des secteurs clés".

"De l'éducation aux infrastructures, en passant par la fonction publique, l'accent a été mis sur la correction d'inégalités anciennes, l'accélération des réformes et la concrétisation des engagements. Le gouvernement insiste sur une dynamique de résultats, tout en reconnaissant la persistance de défis structurels, notamment sociaux et économiques. Dans ce contexte, le dialogue avec les partenaires sociaux et l'amélioration des conditions de vie apparaissent comme des leviers centraux de l'action publique", souligne Sud.

Concernant les infrastructures, Libération écrit que "Déthié Fall fait bouger les grands chantiers de l'Etat".

"Grâce à la discipline militaire, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall a déclaré hier que plusieurs travaux d'infrastructures routières attendues depuis des années sont terminés et attendent l'inauguration".

Selon L'As, "Déthié Fall imprime sa marque" dans le domaine des infrastructures routières, universitaires, portuaires et sportives.

"Le Sénégal s'apprête à entrer dans une phase d'intense mise en service d'infrastructures structurantes. Face à la presse hier, le ministre des Infrastructures a dressé un tableau détaillé de l'avancement des projets publics, mettant en avant des réalisations déjà achevées, d'autres en cours de finalisation, et plusieurs inaugurations programmées dès la fin du mois de mai", écrit L'As.

Pour WalfQuotidien, le gouvernement cherche un "bilan à tout prix". "C'est la course contre la montre. Le parti au pouvoir, qui a en ligne de mire les élections territoriales de 2027 et la présidentielle de 2029, veut présenter un bilan aux électeurs. Déthié Fall, le ministre des Infrastructures, qui a fait le point, hier, lors de la conférence de presse du gouvernement, a annoncé une série d'inaugurations pour les jours à venir", souligne Walf.