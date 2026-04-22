Togo: Sécurité - Offensive sur tous les fronts

Terrorisme, cybercriminalité, trafics illicites, sécurité maritime : le gouvernement togolais présente sa feuille de route sécuritaire pour 2026, adossée à des partenariats internationaux renforcés.

Dans un contexte régional marqué par la persistance des menaces sécuritaires, le Togo passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement a arrêté pour 2026 une feuille de route structurée autour de quatre axes stratégiques complémentaires.

Sur le front terrestre, la priorité va à l'intensification de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Le renforcement des dispositifs aux frontières et la modernisation des unités d'intervention des forces de défense et de sécurité constituent les leviers principaux de cette offensive.

Dans le cyberespace, l'Agence nationale de la Cybersécurité (ANCy) et le Laboratoire de criminalistique (LCN) monteront en puissance, avec des outils de surveillance numérique et des capacités d'analyse de données renforcés pour contrer une cybercriminalité en constante évolution.

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Sur le plan judiciaire et financier, les capacités opérationnelles de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et du blanchiment (OCRTIDB) seront consolidées, en lien avec un réseau élargi d'accords d'échange de renseignements aux niveaux régional et international.

En mer, l'opérationnalisation effective de l'Unité spéciale de garde-côtes togolaises (USGCT) viendra sécuriser l'espace maritime et les infrastructures portuaires -- secteur névralgique pour une économie dont le port de Lomé est l'un des piliers.

Portée par des partenaires techniques et financiers, cette stratégie globale poursuit un objectif unique : garantir une paix durable sur l'ensemble du territoire, condition première de tout développement socioéconomique digne de ce nom.