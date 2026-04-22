Togo: Lancement de la carte à puce AMU

L'INAM digitalise l'assurance maladie universelle avec une nouvelle carte à puce et des services entièrement dématérialisés.

Le président du Conseil Faure Gnassingbé et les membres du gouvernement ont reçu leur nouvelle carte à puce de l'Assurance Maladie Universelle (AMU), marquant le lancement officiel du nouveau système d'information de l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM).

Le dispositif, accessible via la plateforme en ligne amu.inam.tg, couvre les fonctionnaires civils et militaires, agents de l'État, membres des institutions de la République et titulaires de pension.

Il intègre l'immatriculation en ligne, la gestion électronique des dossiers de remboursement, le suivi en temps réel du parcours de soins et la traçabilité complète des actes médicaux.

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La dimension la plus stratégique reste l'interopérabilité avec le système de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), gestionnaire de l'AMU pour le secteur privé. Cette convergence vise notamment la détection automatisée des fraudes.

« Du patient à l'hôpital, de l'hôpital à l'assureur, de l'assureur au décideur. L'AMU devient le fil conducteur d'un écosystème de santé numérique intégré, souverain et interopérable, dont le Togo sera certainement pionnier en Afrique de l'Ouest. », a indiqué Justin Pilanté, directeur général de l'INAM