Tunisie: Wissem Hmam bientôt à la tête de Martigues Handball ?

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'ancien international tunisien de handball Wissem Hmam est annoncé comme le futur entraîneur du Martigues Handball, club évoluant dans les divisions nationales françaises, selon des informations de presse concordantes.

Cette nomination marquerait une nouvelle étape dans la carrière d'entraîneur de l'ex-star tunisienne, déjà bien installée dans le paysage du handball français après sa reconversion. Après avoir brillé comme joueur sous les couleurs de Montpellier et Saint-Raphaël, Wissem Hmam a entamé depuis plusieurs années une carrière sur les bancs, où il s'est progressivement imposé comme technicien en développement.

Le projet de Martigues s'inscrirait dans une volonté de relance sportive, avec l'ambition de s'appuyer sur l'expérience internationale et la connaissance du haut niveau de l'ancien arrière gauche tunisien.

À ce stade, aucune communication officielle du club n'a encore été publiée, mais l'accord serait avancé selon plusieurs sources proches du dossier. La signature devrait être finalisée dans les prochains jours.

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Si elle se confirme, cette arrivée constituerait un nouveau tournant pour Wissem Hmam, appelé à relever un défi structurant dans le championnat français et à poursuivre son ascension dans le coaching professionnel.

 

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