Tunisie: Sousse - Fin de cavale pour un « caïd » de la drogue faisant l'objet de 35 avis de recherche

L'étau s'est resserré autour d'un dangereux criminel récidiviste dans la région de Sousse. Après une traque coordonnée, les forces de l'ordre ont mis fin aux activités d'un individu impliqué dans de vastes réseaux de criminalité.

Les unités du district de la Garde nationale de Sousse, en coordination étroite avec la Direction des renseignements et des enquêtes, ont réussi à interpeller un élément criminel classé « dangereux » dans la zone d'Essouis, relevant de Sousse-Sud.

L'individu en question faisait l'objet de nombreuses plaintes de la part des riverains, excédés par ses agissements. Les vérifications d'usage ont révélé qu'il était visé par plus de 35 mandats de recherche émis par divers services de sécurité et instances judiciaires. Il est notamment impliqué dans de lourdes affaires de trafic de stupéfiants et de formation d'une entente criminelle.

Après consultation du parquet près le Tribunal de première instance de Sousse 1, instruction a été donnée à la brigade de recherches et d'investigations de le placer en garde à vue. Les procédures légales nécessaires ont été engagées à son encontre pour répondre de ses actes devant la justice.