Tunisie: Que cache la réunion entre Sadok Mourali, Hamdi Meddeb et Mohamed Trabelsi ?

À l'approche des grands rendez-vous sportifs de la capitale, le ministère de la Jeunesse et des Sports tente de désamorcer une situation devenue électrique entre les deux géants de Tunis. Un tête-à-tête crucial se tient actuellement pour garantir que la fête du sport ne vire pas à l'affrontement.

Selon les informations recueillies par la radio Express FM, une réunion de haut niveau se déroule en ce moment même au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le ministre Sadok Mourali y reçoit les deux figures de proue du sport tunisien : Mohsen Trabelsi, président du Club Africain, et Hamdi Meddeb, président de l'Espérance Sportive de Tunis.

L'ordre du jour est clair : trouver des mécanismes concrets pour apaiser le climat de tension qui s'est installé entre les deux clubs ces derniers jours. L'urgence est réelle, puisque ce sommet intervient à quelques jours seulement du derby de handball et à quelques semaines du choc très attendu en football.

Ces deux confrontations s'annoncent décisives pour l'attribution des titres de champion de Tunisie. Dans ce contexte de haute pression, l'objectif des autorités est d'éviter tout débordement et de s'assurer que l'enjeu sportif ne prenne pas le pas sur l'esprit de fair-play et la sécurité.

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Cette médiation ministérielle souligne la volonté de l'État de reprendre la main sur le climat sportif national avant que ces échéances capitales ne cristallisent davantage les rivalités.