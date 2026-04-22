Tunisie: Défense nationale - Offensive de recrutement pour séduire les futurs bacheliers

Le ministère de la Défense nationale a lancé une série de journées d'information à l'intention des conseillers d'orientation scolaire et universitaire, dans le cadre du renforcement de sa stratégie de recrutement.

Organisée pour la troisième année consécutive, cette initiative vise à mieux faire connaître aux futurs bacheliers les parcours d'excellence proposés par les établissements d'enseignement supérieur militaire.

Le coup d'envoi a été donné à l'Académie navale de Menzel Bourguiba. Le programme se poursuivra sur quatre jours avec des étapes à l'École de l'aviation de Borj El Amri, à l'Académie militaire de Fondouk Jedid et à l'École de la santé militaire de Bab Saadoun.

Ces sessions permettent aux conseillers de s'informer sur les conditions de candidature, les modalités d'inscription en ligne et les différentes étapes des concours, afin de mieux orienter les élèves et attirer des profils qualifiés.

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Les présentations portent sur plusieurs filières, notamment le recrutement d'élèves officiers, de sous-officiers dans les spécialités paramédicales relevant de la Direction générale de la santé militaire, ainsi que de contrôleurs de la circulation aérienne pour l'Office de l'aviation civile et des aéroports.

Selon le colonel-major Samir Khémiri, directeur de l'enseignement supérieur militaire, le système de formation militaire repose sur un modèle combinant instruction militaire et formation universitaire conforme aux standards nationaux et internationaux.

Il a souligné que son développement constitue une priorité stratégique pour renforcer les capacités de l'armée et répondre aux défis actuels, précisant que l'objectif est d'attirer notamment les meilleurs profils issus des filières scientifiques.

En parallèle, le ministère mène une campagne de communication à travers des spots diffusés sur les médias nationaux afin de valoriser l'image de l'institution militaire auprès des jeunes.

De son côté, le commandant de l'Académie navale, le capitaine de vaisseau major Nabil Ibrahim, a indiqué que l'établissement assure la formation des officiers dans le domaine maritime au profit de plusieurs corps, dont la marine nationale, la marine marchande, la garde maritime, la douane et la protection civile.

La formation y est structurée autour de trois volets : militaire, académique et technique maritime, en conformité avec les normes internationales.

Il a ajouté que cette approche permet de former des officiers aptes à servir aussi bien dans le secteur national que commercial, contribuant au maintien de la Tunisie sur la liste blanche du transport maritime international.

L'Académie navale se distingue également par son engagement en matière de qualité, étant la première institution d'enseignement supérieur en Tunisie à obtenir la certification ISO 9001 en 2005, puis la norme ISO 21001 en 2024.