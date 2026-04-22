Tunisie: « Parlement des prêts » - Le ministre de l'Économie contre-attaque

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rejeté les critiques qualifiant l'Assemblée des représentants du peuple de « Parlement des prêts », affirmant que les indicateurs officiels montrent une baisse continue du poids de la dette extérieure dans l'économie tunisienne.

Lors d'une séance plénière tenue mardi au Parlement, le ministre a indiqué, en se référant aux données de la Banque centrale, que la dette extérieure rapportée au produit intérieur brut est passée de 66,8 % en 2020 à 39,1 % en 2025, après avoir atteint 61 % en 2021, 59,3 % en 2022, 54,6 % en 2023 et 47,5 % en 2024.

Samir Abdelhafidh a souligné que les emprunts contractés par l'État sont principalement destinés à l'investissement, notamment à la modernisation des infrastructures et au soutien de l'activité économique, estimant que ces financements contribuent à stimuler la croissance et à renforcer les ressources publiques à moyen terme.

Il a également assuré que ces prêts sont mobilisés selon des objectifs précis et soumis à des mécanismes stricts de contrôle financier.

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Le ministre a, par ailleurs, exprimé l'espoir de voir la Tunisie évoluer, grâce à ces investissements, d'un pays emprunteur vers un pays en mesure d'accorder des financements à l'avenir.

La séance plénière était consacrée à l'examen d'un projet de loi portant approbation d'un accord de prêt signé le 16 octobre 2025 entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, destiné à financer la rénovation et la modernisation des lignes ferroviaires dédiées au transport du phosphate.