Tunisie: Kébili - 70% de la production de dattes est stockée dans les chambres froides

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le député de la région de Kébili, Taher Ben Mansour, a déclaré ce mercredi, dans une intervention à la radio, que malgré l'abondance de la récolte de dattes cette saison, les résultats ont été décevants en raison d'un manque de promotion et de la baisse des prix.

Il a précisé qu'environ 70 % de la production de dattes reste encore stockée dans les chambres froides de la région, en raison des difficultés de commercialisation.

Le député a expliqué que les agriculteurs souffrent aujourd'hui de leur incapacité à faire face aux coûts de production, soulignant que la région traverse une situation de stagnation économique, les dattes constituant la principale -- voire unique -- ressource économique pour les habitants.

Il a, ainsi, appelé les autorités de tutelle à intervenir en urgence afin de faciliter l'écoulement de la production et de rechercher de nouveaux marchés à l'export.

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Saisir, Message sent 13:00 by Imen: Le député de la région de Kébili, Taher Ben Mansour, a déclaré ce mercredi, dans une intervention à la radio, que malgré l'abondance de la récolte de dattes cette saison, les résultats ont été décevants en raison d'un manque de promotion et de la baisse des prix.

Il a précisé qu'environ 70 % de la production de dattes reste encore stockée dans les chambres froides de la région, en raison des difficultés de commercialisation. Le député a expliqué que les agriculteurs souffrent aujourd'hui de leur incapacité à faire face aux coûts de production, soulignant que la région traverse une situation de stagnation économique, les dattes constituant la principale -- voire unique -- ressource économique pour les habitants. Il a, ainsi, appelé les autorités de tutelle à intervenir en urgence afin de faciliter l'écoulement de la production et de rechercher de nouveaux marchés à l'export.

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