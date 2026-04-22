Tunisie: Menzel Bouzelfa/Dépotoir Errahma - Un site saturé et hors de contrôle

Le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) a lancé un cri d'alarme concernant la dégradation alarmante de la décharge d'Errahma, située dans la délégation de Menzel Bouzelfa (Gouvernorat de Nabeul). Dans un communiqué publié ce mardi, faisant suite à la visite de terrain du ministre de l'Environnement le 16 avril 2026, l'organisation pointe du doigt les graves répercussions sanitaires et écologiques de ce site.

Recevant quotidiennement plus de 500 tonnes de déchets en provenance de 14 délégations, la décharge a largement dépassé sa capacité d'accueil et sa durée de vie théorique. Le FTDES souligne que les fuites massives de lixiviat (le « jus de déchet ») s'écoulent des bassins de rétention, menaçant directement les terres agricoles environnantes. Outre la pollution des sols, les riverains subissent des nuisances quotidiennes insupportables : odeurs fétides, prolifération de déchets volatils et présence de chiens errants représentant un danger pour les passants, notamment les enfants.

Des promesses officielles sans garanties

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Malgré le constat effectué sur place par le ministre, les députés et les cadres de l'Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed), le forum déplore que les réponses officielles se limitent à des promesses vagues. Aucune échéance précise ni aucun financement dédié n'ont été annoncés. L'ANGed a d'ailleurs reconnu la difficulté de mobiliser les fonds nécessaires à la réhabilitation du site, en particulier pour la création d'une nouvelle unité de traitement des lixiviats afin d'empêcher leur mélange avec les eaux pluviales.

Responsabilités et pressions judiciaires

Face à ce chaos environnemental, le FTDES impute la responsabilité directe des dysfonctionnements à la société « SEGOR », exploitante du site sous contrat avec l'ANGed.

L'organisation dénonce également avec fermeté la criminalisation des mouvements écologistes locaux. Des poursuites judiciaires sont engagées contre les activistes d'Errahma, accusés d'entraver le fonctionnement de la décharge. Le forum met en garde contre les pressions exercées par les autorités régionales, dénonçant une forme de chantage visant à obtenir l'arrêt des mobilisations citoyennes en échange de l'abandon des poursuites.