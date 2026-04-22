Tunisie: Evolution démographique - Le pays comptera plus de trois millions de seniors d'ici dix ans

Lors d'une intervention radiophonique ce mercredi 22 avril 2026, Sana Nakira, professeure adjointe en démographie, a analysé les mutations profondes qui touchent la structure familiale en Tunisie. Ses conclusions mettent en lumière un décalage croissant du calendrier matrimonial et un ralentissement marqué du renouvellement des générations.

L'experte souligne que l'âge moyen au mariage a franchi des seuils historiques, s'établissant désormais autour de 35 ans pour les hommes et 29 ans pour les femmes. Ce phénomène s'explique par une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels, notamment la priorité accordée par la jeunesse à l'accomplissement académique et à l'insertion sur le marché de l'emploi. Ce choix de privilégier la carrière et l'autonomie financière avant la fondation d'un foyer est particulièrement marqué chez les jeunes filles.

Par ailleurs, l'évolution des modes de vie favorise désormais la généralisation de la famille restreinte, limitée à deux enfants ou moins. Ce changement de paradigme est accentué par la hausse du coût de la vie et de l'éducation, ainsi que par une volonté d'indépendance plus forte qui s'accompagne parfois d'une crainte face aux responsabilités parentales. Mme Nakira note également un affaiblissement des liens de solidarité intergénérationnelle qui soutenaient autrefois les jeunes couples.

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La Tunisie se trouve actuellement dans une phase avancée de sa transition démographique. Les indicateurs actuels ne permettent plus d'assurer l'équilibre entre les générations, ce qui conduit inévitablement vers un vieillissement de la population. Les projections indiquent que le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans pourrait dépasser les trois millions au cours de la prochaine décennie.

Pour répondre à ces enjeux, la démographe préconise une révision des politiques publiques. Elle suggère notamment de mettre en place des mesures incitatives pour encourager la natalité, en ciblant particulièrement la naissance du deuxième enfant. Elle insiste également sur la nécessité d'offrir des avantages sociaux renforcés aux femmes actives afin de concilier vie professionnelle et équilibre démographique national.