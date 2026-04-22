Tunisie: Rani Khedhira dans le viseur de l'Allemand Mönchengladbach

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Borussia Mönchengladbach a manifesté un intérêt sérieux pour recruter le milieu de terrain international tunisien Rani Khedhira lors du prochain mercato estival, selon la chaîne allemande Sky Sport.

Le club de Bundesliga envisage de formuler une offre officielle à l'Union Berlin, à condition que le joueur donne son accord pour un départ.

De son côté, le quotidien allemand Bild indique que Rani Khedhira n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Le milieu de terrain de 30 ans, sous contrat avec l'Union Berlin, n'a pas tranché sur une éventuelle prolongation ou un départ, après cinq saisons passées au club.

Le contrat de Rani Khedhira avec l'Union Berlin court actuellement jusqu'en juin 2027.

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