Tunisie: Cap Bon - Les recherches se poursuivent pour retrouver les six pêcheurs disparus

Les opérations de recherche et d'investigation se poursuivent activement pour retrouver six marins originaires des villes de Kélibia et Hammam Ghezaz, disparus en mer depuis février dernier. Bien que près de deux mois se soient écoulés depuis la disparition de leur bateau de pêche, les familles des disparus gardent toujours l'espoir de les retrouver.

Revenant sur les détails de l'incident lors d'une intervention téléphonique à la radio, le plongeur professionnel Khitam Nasr a précisé que les marins étaient partis pour une sortie de pêche habituelle avec des provisions ne devant durer que trois jours. Il a souligné que le capitaine du navire disparu, Raouf El Kalaï, est reconnu pour sa grande expérience et son habitude à s'aventurer loin dans les eaux internationales pour des périodes pouvant atteindre 12 jours. C'est cette expertise qui explique pourquoi les autorités n'ont été alertées de leur disparition qu'au huitième jour de leur absence.

Khitam Nasr a affirmé que les autorités locales et régionales, avec le soutien de l'Armée nationale, n'ont ménagé aucun effort dans les opérations de recherche. Récemment, un imposant navire militaire équipé des dernières technologies de sonar a été déployé pour sonder les profondeurs à la recherche d'une éventuelle épave.

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Il a également indiqué que les efforts ont inclus des contacts avec des parties en Italie, notamment dans les régions de Pantelleria et de Sicile, en raison de la probabilité que le bateau ait dérivé vers les eaux territoriales italiennes suite aux conditions météorologiques instables. Toutefois, ces démarches n'ont pas encore permis d'obtenir de réponses claires.