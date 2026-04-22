Gambie: Le rapport du médecin-légiste confirme qu'Omar Badjie a été bastonné à mort par des agents de police

Le bureau du président de la Cour Suprême, Hassan B. Jallow, a déclaré que le rapport du médecin-légiste sur le décès d'Omar Badjie a révélé que ce dernier a été bastonné à mort par des agents des Forces de Police de la Gambie.

Omar Badjie, un résident de 27 ans du village de Mandinary dans la République de la Gambie, est décédé le 26 septembre suite à une altercation avec des agents de police.

L'incident a eu lieu lorsqu'une patrouille de police à Mandinary a tenté d'interpeler des jeunes suspectés de consommation de cannabis.

Initialement, les Forces de Police de la Gambie ont déclaré que Badjie s'était évanoui alors qu'il était poursuivi par les agents des forces de l'ordre et qu'il était décédé plus tard à l'Hôpital General de Kanifing.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, des témoins auraient déclaré que Badjie avait été appréhendé et brutalisé par les agents des forces de l'ordre. Selon ces témoins, les agents l'auraient martelé de coups à l'aide d'une branche bien qu'il était menotté et inconscient.

Son décès a déclenché des protestations populaires à Mandinary. Un poste de police a été vandalisé tandis que plusieurs civils et agents de police ont subi des blessures.

Le président de la Cour Suprême a ensuite ordonné une enquête du medecin-legiste sur cette affaire en vue d'élucider les circonstances entourant sa mort.

Le médecin-légiste a interviewé douze témoins, analysé le rapport d'autopsie sur le décès d'Omar Badjie et visité le lieu de l'incident.

« Selon le rapport du médecin-légiste, le décès d'Omar Badjie est dû à une hémorragie cérébrale engendrée par l'épuisement, le stress et les violences physiques qu'il a subies aux mains des agents des forces de l'ordre, » a révélé le président de la Cour Suprême dans un communiqué.

Le médecin-légiste a recommandé que cette affaire soit assignée au bureau du directeur des poursuites publiques pour qu'une procédure judiciaire soit entamée contre les agents de police concernés.

Le président de la Cour Suprême ayant passé en revue les conclusions du rapport du médecin-légiste conformément à l'article 10 de la Loi sur les Coroners a déclaré sa satisfaction quant à la légitimité, l'authenticité et la fiabilité des conclusions de l'enquête et du verdict, ainsi que sa confiance quant à la régularité de la procédure.

L'Honorable président de la Cour Suprême a également révélé qu'il a par conséquent transmis les résultats de l'enquête au procureur général et au directeur des poursuites publiques pour une prise des mesures qui s'imposent.

L'Honorable président de la Cour Suprême a exprimé sa profonde reconnaissance à l'honorable Anna O. Mendy, au médecin-légiste et à tous les témoins et autres personnes qui ont pris part à l'enquête.

« Le Bureau du Président de la Cour Suprême souhaite que toutes les parties prenantes de l'enquête maintiennent leur coopération en vue d'assurer la mise en oeuvre effective des recommandations du médecin-légiste, » a-t-il déclaré.

Les agents de police identifiés dans le cadre de cette enquête, Sulayman Jarju, Mamadi Jallow, Ebrima Touray, et Fa Sainey Cham, ont été suspendus et maintenus en détention préventive peu après l'incident.

Les décennies de difficultés d'approvisionnement en eau potable de Bansang bientôt résolues grâce au programme d'installation de compteurs intelligence