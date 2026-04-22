Sénégal: Mise en place de comités techniques sectoriels des industries agro-alimentaires pour prévenir les risques professionnels

Kaolack — La direction de la prévention des risques professionnels de la Caisse de sécurité sociale (CSS) a procédé, mardi, à la mise en place des comités techniques sectoriels des industries agro-alimentaires dont le secteur de la boulangerie pour les régions de Diourbel et Kaolack (centre), a constaté l'APS.

Cette initiative a été matérialisée lors du démarrage d'un atelier de formation d'une quarantaine de boulangers issus de ces deux régions, dont 25 pour Kaolack et 15 pour Diourbel.

Ce cadre d'échange et de partage des bonnes pratiques en matière de sécurité, de santé et d'hygiène au travail entre dans le cadre du Mois africain de la prévention.

"Nous accompagnons les travailleurs et les employeurs en matière de sécurité et de santé au travail pour éviter la survenue d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle", a déclaré Cheikh Makébé Sylla, le directeur de la prévention des risques professionnels.

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"Pour ce faire, nous sillonnons ainsi les entreprises pour pouvoir les contrôler, voir les conditions de travail et, ensuite, les regrouper autour des thématiques qui leur permettent d'identifier tout ce qui est danger, de pouvoir inclure tous les risques associés et de pouvoir proposer des mesures de prévention, afin d'améliorer la qualité de vie au travail et d'accroitre la productivité en milieu de travail", a-t-il notamment indiqué.

Selon M. Sylla, "plus de trois milliards de francs CFA" sont dépensés, chaque année, pour la prise en charge des victimes d'accident de travail et/ou de maladies professionnels.

A l'en croire, ce genre d'activités avec les acteurs de boulangerie, pour une durée de trois jours, peuvent contribuer à réduire "drastiquement", cette enveloppe financière.

"De 2015 à aujourd'hui, les accidents de travail ont drastiquement diminué. Certes, un accident, c'est toujours de trop. Mais si on passe 2 000 voire 2 500 victimes par an pour arriver à 940 victimes par an, c'est un grand pas de franchi. En développant d'autres stratégies, on arriverait à atteindre notre objectif qui est de zéro accident de travail.

Pour sa part, l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kaolack, Pape Birame Nicolas Ndiaye, qui a présidé le démarrage des travaux de cette rencontre a estimé que "la boulangerie est un secteur primordial et capital où les travailleurs sont exposés à d'énormes risques liés à leurs activités professionnelles".

Il estime que cette session de formation va permettre, dans un premier temps aux participants de prévenir la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que de veiller à l'hygiène et de réduire les coûts de prise en charge des victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles.

De son côté, Cheikh Diack, le président de l'Association des boulangers de la région de Diourbel a affirmé que les professionnels de la boulangerie, qui évoluent dans un "secteur très sensible", avaient un "réel besoin" de cette formation pour être outillés dans les domaines de la sécurité au travail, à la prévention des risques et de l'hygiène.