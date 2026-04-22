Sénégal: Campagne agricole 2026 - L'Etat veut anticiper la distribution des intrants dans les régions sud et sud-est (Ministre)

Mbao — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a assuré mardi avoir donné des instructions "fermes" pour un démarrage anticipé de la distribution d'intrants dès début mai, en priorité dans les régions du sud et du sud-est, du pays, zones "stratégiques" pour le calendrier agricole.

"Des instructions fermes ont été données pour un démarrage anticipé de la distribution dès le mois de mai, en priorité dans les régions du sud et du sud-est, zones stratégiques pour le calendrier agricole. Cette démarche traduit une volonté politique forte : mettre les intrants à disposition à temps, en quantité suffisante et à des conditions maîtrisées, afin d'assurer le succès de la campagne agricole 2026", a-t-il indiqué dans une déclaration transmise à l'APS.

Mabouba Diagne s'exprimait après sa visite des sites de productions des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Mbao. Il a assuré que "face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, le Sénégal a démontré sa capacité à réduire sa dépendance extérieure".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, "les ICS, acteur clé de l'écosystème agro-industriel, confirment leur rôle central dans cette dynamique, en couvrant l'intégralité des besoins nationaux en engrais NPK pour la campagne à venir".

"Cette ambition est soutenue par un vaste programme d'investissements de 126 milliards de francs CFA, conclu avec le groupe Indorama, visant notamment l'extension des capacités de production à 400 000 tonnes par an, et la mise en place de nouvelles unités industrielles, ainsi que le renforcement de la production d'acide phosphorique et sulfurique", a dit le ministre.

Pour sa part, le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, faisant le point d'une visite de presse effectuée dans la matinée sur les sites de production d'engrais, a annoncé, un objectif de production de 125 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole en cours (2026-2027), après avoir réalisé un record de 105 000 tonnes pour la précédente (2025-2026).

"Cette année, il y aura une mobilisation plus forte que celle de l'année dernière, parce que nous envisageons de produire 125 000 tonnes d'engrais", a-t-il assuré.

Lors de la campagne agricole 2025-2026, les ICS avaient réalisé un record de production de 105 000 tonnes d'engrais, a indiqué M. Sougoufara. Il a présenté lors de cette visite de presse, le dispositif mis en place par les Industries chimiques du Sénégal pour produire la quantité d'engrais dont le pays a besoin.