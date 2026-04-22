Sénégal: Inondations - Lancement officiel d'une étude de plans intercommunaux dans 12 communes de Thiès et Mbour

Thiès — L'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement Ababacar Sadikh Niang a lancé officiellement mardi, le démarrage des travaux de l'étude de quatre plans intercommunaux d'urbanisme, destinés à lutter contre les inondations dans 12 communes de la région, a constaté l'APS.

L'Agence de développement municipal (ADM) a prévu, dans le cadre de la mise en oeuvre de la deuxième phase du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP2), l'élaboration de l'étude de quatre plans intercommunaux d'urbanisme, de plans de gestion des risques d'inondations et de plans directeurs de drainage, pour un coût global évalué à 800 millions de francs CFA.

Les 12 communes concernées par ces plans intercommunaux sont réparties entre les départements de Thiès et de Mbour, a renseigné Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur de Thiès. Dans le département de Mbour, il s'agit des communes de Diass, de Popenguine-Ndayane, de Malicounda, de Ngaparou, de Saly Portudal, de Sindia et de Somone, a-t-il détaillé.

Concernant le département de Thiès, les communes ciblées sont celles de Fandène, de Keur Moussa, de Pout, de Kayar et de Diender Guedj.

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L'ADM a recruté quatre cabinets pour conduire cette étude, dont l'objectif est, selon Ababacar Sadikh Niang, d'aider le gouvernement du Sénégal et les collectivités territoriales à améliorer l'occupation spatiale et l'aménagement durable de nos territoires.

Le PROGEP 2 est financé par la Banque mondiale, le FND et l'État du Sénégal, pour renforcer la résilience des villes face aux effets du changement climatique.

L'ADM, à travers ses actions, traduit une volonté forte de doter les communes d'outils modernes de planification, en cohérence avec les exigences de transparence, de performance et de durabilité", a indiqué son secrétaire général, Pape Sambaré Ndiaye.

Evoquant les défis auxquels nos territoires sont confrontés, il a relevé que chaque année, les inondations affectent des milliers de ménages, entraînant des pertes économiques considérables et mettant en péril les infrastructures, les habitats et les services sociaux de base.

M. Ndiaye a noté que "le PROGEP2 a permis, à travers des investissements de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, la réalisation d'ouvrages structurants de drainage, la construction de bassins de rétention et l'amélioration de conditions de vie de milliers de personnes, notamment dans l'agglomération de Dakar".

Selon lui, "ces résultats probants enseignent qu'une planification rigoureuse et des investissements ciblés peuvent produire des impacts significatifs et durables".

"Le plan intercommunal d'urbanisme permettra de définir une vision concertée du développement spatial de nos communes, une meilleure maitrise de l'urbanisation et une utilisation rationnelle du foncier, avec un plan de gestion des risques d'inondations qui contribuera à une meilleure connaissance des zones vulnérables et à la mise en place de mesures de prévention adaptées", a expliqué le secrétaire général de l'ADM.

Pour ce qui est du plan directeur de drainage, il s'agit d'un cadre stratégique pour la programmation et la mise en oeuvre d'infrastructures structurantes, en vue de réduire durablement les risques d'inondation et d'améliorer le cadre de vie des populations.

Il s'agit à travers cette initiative, de contribuer à l'effort soutenu des pouvoirs publics de lutter contre l'urbanisation incontrôlée de nos collectivités territoriales, ainsi qu'à l'anticipation dans la lutte contre les inondations, [mais aussi de] renforcer la résilience des zones d'intervention du PROGEP 2", a pour sa part, ajouté Ababacar Sadikh Niang, adjoint au gouverneur, chargé du développement.

M. Niang a indiqué que "l'objectif de l'initiative est d'appuyer le gouvernement du Sénégal et les Collectivités territoriales à mettre en oeuvre des actions coordonnées et conjointes pour améliorer l'occupation spatiale et l'aménagement durable de nos territoires".

Il a recommandé aux différentes équipes sur le terrain de mettre en place une "approche participative et inclusive pour, dit-il, "faciliter une appropriation effective des études livrées au terme de la mission".