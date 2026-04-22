Sénégal: Un programme a permis de renforcer les capacités de 2 500 enseignants et 5 900 directeurs d'écoles entre 2017 et 2026

Saly — L'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) a permis de renforcer les capacités de 2 500 enseignants et 5 900 directeurs d'écoles dans la période 2017-2026, a appris l'APS, mardi du ministère de l'Education nationale.

"L'impact est réel, il est extrêmement important et très satisfaisant et nous savons que les enseignants constituent le socle, le pivot à partir duquel la transformation de notre continent se fera", s'est félicité le ministre l'Education nationale Moustapha Guirassy.

"L'enjeu, c'est l'accompagnement et la formation continue de nos enseignants", a-t-il ajouté lors d'un atelier régional de capitalisation sur la formation des enseignants en Afrique francophone, dans le cadre du programme IFADEM et de la "Regional Teachers Initiative for Africa" (RTIA).

Des délégations du Bénin, de la République démocratique du Congo et du Sénégal, ainsi que des représentants d'institutions internationales, des partenaires techniques et financiers et des experts du secteur éducatif prennent part à Saly (Ouest), à cette rencontre régionale de trois jours.

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"Nous souhaitons que toutes les bonnes pratiques et les leçons apprises ne soient pas seulement consignées sur le papier, dans des documents, mais qu'elles se transforment également en actions concrètes", a dit Sophie Pham Halliday, chargée de mission éducation à l'Agence de coopération internationale de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie (APEFE).

Organisé par le ministère de l'Education nationale du Sénégal, en partenariat avec la coopération belge et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (IFEF), "ce séminaire s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale visant à renforcer la qualité de la formation des enseignants", a rappelé Sophie Pham Halliday.

Lancé en 2006, IFADEM est un programme de l'OIF et de l'Agence universitaire francophone (AUF) visant à améliorer les compétences des enseignants du primaire dans les pays francophones dont le Bénin, le Burundi, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, la RDC, Haïti, le Liban, Madagascar, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.