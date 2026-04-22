Sénégal: Fatick - Les entreprises extractives ont contribué à plus de 47 milliards de FCFA en 2024 contre 13 milliards en 2023 (Officiel)

Les entreprises extractives de la région de Fatick (centre) ont contribué à hauteur de 47, 734 milliards de francs CFA en 2024, soit 10, 47% au niveau national contre 13, 342 milliards en 2023, indique le rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

"La contribution globale de la région est à saluer. Elle a fait un grand bond [en 2024], comparé à l'année 2023 ; et c'est dû à l'évolution des premiers barils sortis de l'exploitation du projet Sangomar", a expliqué le président du Comité national ITIE, Thialy Faye.

L'entreprise Woodside Energy occupe la tête du classement avec plus de 30 milliards de francs CFA de contribution, mentionne le texte présenté mardi aux autorités administratives et aux acteurs.

M. Faye a salué les avancées notées dans le contenu local auprès des investisseurs de la région de Fatick.

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"Cette année, on a constaté que des fournisseurs sénégalais gagnent plus que les étrangers. Sur plus de 2.000 milliards de francs CFA, les 1 110 FCFA sont gagnés par les fournisseur locaux", a-t-il fait remarquer.

Malgré tout cela, a-t-il poursuivi, il y a des défis à relever en termes d'accompagnement des opérateurs économique au niveau de la région.

"L'Etat a des projets d'accompagnement pour les communautés, notamment au niveau de la préservation de l'environnement et l'activité de pêche", a relevé Thialy Faye.

Présidant la réunion, la gouverneure de la région de Fatick Ngoné Cissé a dit compter sur le secrétariat technique et l'ITIE pour une mise à niveau des entreprises locales.

"A l'instar de ce qui se fait dans les autres régions, il y a des entreprises qui réussissent à capter ces fonds mobilisés dans le cadre de l'exécution des marchés. Nous voulons (leur) emboîter le pas pour booster les secteurs porteurs de croissance", a-t-elle indiqué.

Ngoné Cissé a déploré au niveau de Fatick une absence de maîtrise du contenu local qui, selon elle, "compromet un peu ce retour sur investissement".