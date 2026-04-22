Sénégal: L'ARTP - Un moteur de la performance budgétaire du pays en 2025

L'exercice fiscal 2025 a marqué un tournant significatif pour l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), qui s'est imposée comme un contributeur de premier plan aux ressources de l'État. Selon le Rapport trimestriel d'exécution du budget publié en avril 2026, l'institution a largement dépassé ses objectifs initiaux, témoignant d'une efficacité accrue dans sa mission de régulation et de collecte.

Les chiffres clés de l'année 2025 illustrent une performance remarquable. Le recouvrement record de la redevance radioélectrique s'élève à 45,6 milliards de FCFA, surpassant l'objectif de 34,8 milliards fixé dans la loi de finances. L'institution affiche ainsi un taux de réalisation de 131,1 % par rapport à ses cibles. En comparaison avec l'année 2024, les recettes ont connu une croissance soutenue, bondissant de +89,3 %, soit une plus-value de 21,5 milliards de FCFA en un an.

Un levier stratégique pour les finances publiques

Cette performance ne se limite pas à un simple effet de croissance économique globale. Bien que le PIB du Sénégal ait progressé de 6,7 % en 2025, porté par les secteurs gazier et pétrolier, la réussite de l'ARTP est le fruit d'un effort propre de régulation et de recouvrement.

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L'apport de l'Autorité est crucial pour l'équilibre budgétaire national : il représente à lui seul près de 16 % des recettes non fiscales globales de l'État (qui s'élèvent à 287,4 milliards de FCFA). Cette contribution substantielle a directement participé à la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement, permettant de ramener le déficit public de 7,82 % à 6,44 % du PIB.

Ce succès repose sur une dynamique de transformation interne profonde. L'ARTP a notamment misé sur l'intensification du contrôle de l'occupation du spectre radioélectrique, la modernisation des procédures de recouvrement, ainsi que le renforcement de la doctrine de régulation pour les services numériques et postaux.

En réaffirmant sa vocation au service de la souveraineté numérique et de la compétitivité du Sénégal, l'ARTP entend maintenir cette trajectoire en 2026. L'objectif demeure l'alignement avec les orientations gouvernementales visant l'assainissement des finances publiques et le renforcement des recettes internes.