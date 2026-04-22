Afrique: Secteur du numérique - Des propositions pour bâtir une souveraineté en Afrique

22 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Sakandé Cissé, directeur général de Snedai Technologies, était panéliste lors du Salon international de l'intelligence artificielle, de la défense et de l'espace (Siade), à Abidjan. Selon une note d'information produite le 21 avril 2026, il a apporté son expertise en animant la Keynote du panel d'ouverture. Il a notamment formulé des propositions concrètes pour une souveraineté technologique régionale d'ici à 2030. C'était autour du thème : « Souveraineté numérique en Afrique : passer des ambitions aux infrastructures réelles ».

Devant un auditoire composé de décideurs, d'experts internationaux, d'acteurs du secteur du numérique et d'étudiants, Sakandé Cissé a partagé sa vision et sa contribution pour permettre au continent africain de produire et de sécuriser ses propres solutions numériques. Il a notamment insisté sur l'urgence de bâtir des infrastructures locales robustes afin de garantir l'indépendance des données africaines.

Il a structuré son exposé autour de cinq priorités pouvant favoriser cette souveraineté numérique, appelée de tous leurs voeux par les Africains : détenir des infrastructures souveraines ; intégrer l'intelligence artificielle et la blockchain dans les systèmes de gouvernance ; former des talents locaux ; créer un cadre juridique et éthique africain ; et concevoir des outils technologiques de pointe "made in Africa".

« Notre souveraineté ne se gagnera pas avec des solutions importées ; elle passera par notre capacité à concevoir nos propres serveurs hébergés localement, à entraîner des intelligences artificielles sur nos réalités africaines et à fabriquer des outils technologiques de pointe spécifiquement adaptés à nos besoins et environnements », a déclaré le panéliste.

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Le Siade 2026 s'est déroulé les 13 et 14 avril, au stade Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan-Plateau, faut-il le rappeler.

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