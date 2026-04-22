Cote d'Ivoire: Journée de la Terre nourricière - Inades-Formation Côte d'Ivoire insiste sur la promotion des pratiques de production sans détruire

Le monde entier célèbre la Journée internationale de la Terre nourricière, le jeudi 22 avril 2026. À cette occasion, l'Inades-Formation, dans une déclaration produite, réitère son engagement en faveur de la promotion des pratiques respectueuses de l'environnement et de la santé. Cet engagement se traduit par la mise en oeuvre d'actions écologiques à travers le concept « Produire sans détruire ».

C'est dans ce cadre que l'institution participe à la campagne « Conscience AlimenTERRE », portée par le réseau Inades-Formation. Cette campagne vise à sensibiliser les différents acteurs des chaînes de valeur agricoles aux enjeux de la production durable.

Dans la même dynamique, il s'agit aussi d'inciter les acteurs à adopter des pratiques agricoles respectueuses de la Terre, de la biodiversité, de l'environnement et de la santé humaine, autour du concept « Produire sans détruire ».

En réalité, cette Journée internationale de la Terre nourricière constitue une opportunité de mettre en lumière les actions en faveur de la préservation de la Terre. Cette célébration, selon l'Inades-Formation Côte d'Ivoire, rappelle également que chaque action, aussi modeste soit-elle, peut contribuer de manière significative à la protection de notre Terre nourricière.

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Des actions, l'Inades-Formation en réalise depuis 2023. Le bureau national a construit trois unités de formation et de production de biocompost appelé « Bokashi », dans les localités de Kramoua à Daloa, de Bouakaman à Bouaké et de Niellé dans le département de Ferkessédougou.

Grâce à ces trois unités, selon le bureau national, 788 producteurs utilisent aujourd'hui le Bokashi pour nourrir et enrichir plus de 121 hectares de terres.

Il faut rappeler que cette journée tire son origine d'une mobilisation, le 22 avril 1970, de millions de citoyens américains, conduits par le sénateur et militant écologiste Gaylord Nelson. Ces derniers s'étaient rassemblés pour dénoncer la pollution industrielle, la perte de biodiversité et les atteintes à l'environnement.

Depuis, cette initiative est devenue un événement mondial, mobilisant plus d'un milliard de personnes. L'Assemblée générale des Nations unies a officiellement institué, en 2009, le 22 avril comme Journée internationale de la Terre nourricière, à travers la résolution « A/RES/63/278 ».