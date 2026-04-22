Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire Atp 50 et 75 - Tennis, fête et business à l'Ivoire

Le complexe Arthur Ashe du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, devenu Central tennis club, s'est complètement métamorphosé ! Sylvère Koyo et son équipe de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) ont mis au grand jour leur rêve, en rénovant et en élevant aux dimensions mondiales les courts. Sans oublier le cadre agréable qu'ils ont créé sur le site pour permettre au grand public de joindre l'utile à l'agréable.

Entre deux matchs de tennis, les amoureux de la petite balle ont la possibilité de se recréer, en visitant les différents stands érigés aux alentours. On y trouve à boire et à manger. Pour ceux qui veulent faire des emplettes, des boutiques leur proposent divers articles de sport. Les deux terrains contigus au court central ont été transformés en Qg des sponsors et partenaires des Atp 50 et 75.

Un haut lieu des affaires... La fête ne fait que commencer, mais déjà, que de satisfactions ! « Nous sommes en train d'ouvrir un stand sur le site parce qu'il y a de l'affluence. Il y a des hommes, des femmes et des enfants qui viennent suivre les matchs. Ils ont besoin de se restaurer sur place et nous seront là pour satisfaire cette demande », confie Zadi Gboko, employé serveur dans un stand de cheese (gâteau au fromage).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Si pour d'autres comme Youssef, gérant du Central tennis, ce n'est pas encore la grande affluence, en revanche, la vendeuse de tenues de sport proposées par la boutique située à un endroit stratégique (à l'entrée du court central) ne se plaint pas. « Pour le moment, on ne peut pas se plaindre... », lâche-t-elle visiblement occupée.

On peut l'avouer, la Fédération ivoirienne de tennis est en train de gagner son pari. Celui de redorer son blason et de souper à la table des grands champions dans les 5 années à venir. En tout cas, sur le terrain, grâce à Eliakim Coulibaly, vainqueur du tournoi 2 de l'Atp challenger 50 d'Abidjan 2025, la Côte d'Ivoire a enregistré une des plus grandes performances de son histoire.

C'est d'ailleurs le succès des deux premiers tournois (Atp 50) de 2025 qui ont convaincu l'Association de tennis professionnel (Atp) de renouveler sa confiance au pays en rehaussant le niveau de la compétition. « Notre ambition est claire : faire de la Côte d'Ivoire une place forte du tennis en Afrique et un acteur crédible sur la scène internationale. Nous ne voulons plus être de simples spectateurs du circuit mondial, nous voulons être des acteurs engagés, visibles et respectés », soutient le président Sylvère Koyo.

L'Atp Challenger Tour est le deuxième niveau de compétition professionnelle masculine de tennis, juste en dessous du circuit principal de l'Atp (Masters 1 000, 500, 250). Créé en 1978, il est essentiel pour les joueurs classés (généralement) entre la 50e et la 300e place mondiale qui cherchent à améliorer leur classement pour accéder à l'élite.

A ce rendez-vous 2026, plus de 25 nationalités, soit environ 70 joueurs professionnels, ont effectué le déplacement d'Abidjan. La première étape, qui est un remake de l'année dernière, est un Atp 50, du 20 au 26 avril.

Le vainqueur de ce premier tournoi Open empochera, en plus d'un trophée, 50 points Atp. Tandis que la deuxième étape, qui est une grande nouveauté, un Atp 75, du 27 avril au 3 mai, octroie 75 points.