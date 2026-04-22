Maroc: La 4ème édition de 'Maroc, Terre de Cultures' célèbre le manga japonais avec 'Manga F'lmdina'

La ville de Casablanca abritera, samedi prochain, sur l'esplanade extérieure de la Villa des Arts, la 4ème édition du programme "Maroc, Terre de Cultures" consacrée à l'univers du manga japonais sous le titre "Manga F'lmdina".

Initié par le Collectif 4.0 en partenariat avec la Fondation Al Mada, cette édition mettra à l'honneur la culture japonaise à travers ses formes d'expression les plus populaires, notamment le manga, le dessin, les jeux et les pratiques artistiques traditionnelles, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Selon la même source, plusieurs espaces interactifs seront proposés aux familles, dont des ateliers d'origami et de calligraphie, des sessions de dessin manga et de coloriage.

L'événement prévoit également un espace "Swap ton manga" invitant les participants à apporter leurs ouvrages déjà lus pour les troquer avec d'autres familles, ainsi qu'un espace de lecture avec une sélection de mangas en libre consultation.

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Des démonstrations d'arts martiaux et des rencontres avec des "cosplayers" viendront compléter cette immersion au coeur de la culture japonaise.

À travers cette édition, "Maroc, Terre de Cultures" affirme son ambition de faire du Maroc un espace de rencontre entre les cultures, un lieu d'échange, de découverte et de transmission. Il s'agit d'un rendez-vous culturel mensuel organisé tous les derniers samedis du mois à la Villa des Arts de Casablanca jusqu'en juin 2026 inclus.

L'initiative a été créée par le Collectif 4.0, un studio de création d'expériences culturelles et événementielles qui imagine et produit des projets destinés à rassembler les publics et à faire vivre des expériences culturelles qui rassemblent des générations.