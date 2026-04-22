Maroc: Achraf Hakimi, «arme létale» du Maroc selon un média brésilien

L'international marocain Achraf Hakimi est présenté comme l'«arme létale» du Maroc en vue de la prochaine Coupe du monde, souligne le site sportif brésilien Jogada10.

Dans un portrait intitulé « Stars de la Coupe du monde : Achraf Hakimi, la superstar du Maroc », le média met en exergue le profil «polyvalent, compétent, habile et décisif» du latéral marocain, estimant qu'il constitue, aux côtés du gardien Yassine Bounou, l'un des piliers de la sélection nationale.

Revenant sur la performance historique du Maroc lors du Mondial 2022, ponctuée par une quatrième place, Jogada10 indique que les Lions de l'Atlas abordent la prochaine échéance avec l'ambition de « répéter l'exploit et entrer à nouveau dans l'histoire », relevant qu'ils « arrivent avec un moral au beau fixe » dans un groupe comprenant le Brésil, Haïti et l'Ecosse.

Le média rappelle que Hakimi s'apprête à disputer sa troisième Coupe du monde, après une première participation en 2018 (trois matchs en phase de groupes) et une campagne remarquée en 2022, au cours de laquelle il a disputé les sept rencontres et délivré une passe décisive lors du parcours historique ayant mené le Maroc jusqu'aux demi-finales.

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Evoluant au Paris Saint-Germain, le joueur s'appuie sur une solide expérience acquise au plus haut niveau européen, notamment lors de ses passages au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l'Inter Milan.

Enfin, le site souligne que Hakimi, 27 ans, figure dans l'équipe-type du Mondial 2022 et a été désigné joueur africain de la saison 2025. Il compte à son palmarès deux Ligues des champions, deux Supercoupes de l'UEFA, deux Coupes du monde des clubs, une Supercoupe d'Espagne, une Supercoupe d'Allemagne, un Championnat d'Italie, quatre Championnats de France, deux Coupes de France, une Coupe d'Afrique des nations et une Médaille de bronze olympique (2024).