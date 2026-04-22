Maroc: Concerts de Boudchart à Casablanca - Un virage artistique assumé

Avec quatre concerts à guichets fermés, du 16 au 19 avril à Casablanca, le compositeur, arrangeur et chef d'orchestre marocain Amine Boudchar, alias Boudchart, a marqué un virage artistique assumé dans sa carrière.

Pour son retour sur scène, Boudchart a présenté une proposition profondément renouvelée, franchissant un nouveau cap dans l'affirmation et le déploiement de sa direction artistique.

Ce positionnement marque une évolution notable dans le parcours de cet artiste talentueux qui a conquis un public nombreux avec sa formule orchestrale lancée depuis quatre années.

Déjà impliqué dans la direction artistique de ses projets, Boudchart a renforcé lors de ses quatre représentations à Casablanca la cohérence et l'ambition globale de ses concerts. En centralisant davantage les choix musicaux et visuels, il affirme une vision plus aboutie, où chaque élément du spectacle s'inscrit dans une logique d'ensemble.

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L'une des principales nouveautés réside dans l'utilisation d'écrans LED, déployés dans une configuration inédite au Maroc. Pensés comme un véritable outil narratif, ces supports visuels ne se limitent pas à un rôle décoratif : ils accompagnent les oeuvres interprétées et participent considérablement à la construction de l'expérience scénique.

Ce dispositif s'inscrit dans une tendance internationale visant à renouveler les codes du concert symphonique, en y intégrant des éléments visuels immersifs susceptibles de capter un public plus large.

Au-delà de l'aspect technologique, la série de concerts donnés à Casablanca a permis à Boudchart de maîtriser l'ensemble du projet artistique, de la conception à l'exécution. Ce choix se reflète dans la structuration du spectacle, pensé comme un ensemble artistique cohérent et harmonieux où la direction musicale, la mise en scène et l'environnement visuel convergent vers une même intention.

Les quatre représentations de Boudchart à Casablanca ont, par ailleurs, reflété une évolution des attentes du public, de plus en plus sensible à des formats hybrides mêlant musique, à travers le concept "La chorale... c'est vous !", et scénographie.

En s'engageant dans cette voie, l'artiste confirme ainsi sa volonté d'explorer de nouvelles formes d'expression tout en consolidant son ancrage dans le paysage musical national et international.