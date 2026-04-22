Maroc: La 8ème édition de l'événement sportif 'Ultra Trail Amizmiz', les 2 et 3 mai prochain

La commune d'Amizmiz (province d'Al Haouz) abritera, les 2 et 3 mai prochain, la 8e édition de l'événement sportif "Ultra Trail Amizmiz", avec la participation de 1.000 coureurs de différentes nationalités qui s'affronteront dans cinq courses.

Organisé par l'association "Trail Maroc", cet événement inclusif ne s'adresse pas uniquement aux sportifs confirmés, mais s'ouvre également aux amateurs, aux familles, aux groupes d'amis, ainsi qu'aux entreprises souhaitant renforcer la cohésion de leurs équipes à travers des activités sportives collectives, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le programme de cette édition propose cinq épreuves principales, à savoir une course de 90 kilomètres en format ultra trail, en solo ou en duo, un défi de 63 kilomètres réparti sur deux jours (42 km et 21 km), ainsi que des courses de 42, 21 et 10 kilomètres, précise la même source, ajoutant que certains parcours sont également accessibles aux marcheurs, offrant ainsi à chaque participant la possibilité de relever un défi à la mesure de ses capacités.

A travers cette manifestation, les organisateurs ambitionnent de promouvoir la pratique du sport de pleine nature, tout en valorisant les atouts naturels et touristiques de la région d'Amizmiz et de la province d'Al Haouz.

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Cette édition se déroule dans un contexte environnemental particulièrement favorable, à la suite des importantes précipitations enregistrées ces derniers mois, qui ont permis de revitaliser la végétation et d'embellir les panoramas, fait savoir la même source, notant que certaines zones d'altitude conservent encore un enneigement notable pour la saison, créant un contraste saisissant entre sommets enneigés et vallées verdoyantes.

Organisé durant le week-end de la Fête du Travail, l'événement revêt également une dimension festive, mêlant compétitions sportives, animations et moments de convivialité ouverts au grand public, transformant ainsi Amizmiz en un véritable espace de rencontre et de partage.

Les organisateurs, avec le soutien de plusieurs partenaires, ont par ailleurs veillé à mettre en place un dispositif logistique adapté, incluant des solutions de transport depuis Marrakech ainsi que des offres d'hébergement diversifiées, afin d'assurer des conditions optimales aux participants et de garantir le succès de cette manifestation, désormais inscrite parmi les grands rendez-vous du trail au Maroc, conclut le communiqué.