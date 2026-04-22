Maroc: Le Portugal décidé à renforcer sa coopération agricole avec le pays

Le Portugal, invité d'honneur du 18è Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), est décidé à renforcer sa coopération agricole avec le Royaume, a affirmé, lundi à Meknès, le ministre portugais de l'Agriculture et de la Pêche, José Manuel Fernandes.

"Le Portugal et le Maroc sont deux pays amis et voisins, décidés à renforcer leur coopération sur plusieurs questions, au service de leurs peuples", a déclaré à la presse le responsable portugais, en marge de l'ouverture de la 18ème édition du SIAM (20-28 avril), présidée par SAR le Prince Moulay Rachid.

Il a cité, à cet effet, les questions du changement climatique et de la sécheresse, au sujet desquelles le Portugal a "une grande expérience et déploie de grands investissements", rappelant le lancement dans son pays d'une initiative qui va mobiliser, jusqu'en 2030, 5,4 milliards d'euros dans le secteur de l'eau, rapporte la MAP.

M. Fernandes a également mis l'accent sur l'importance de renforcer la coopération dans les domaines de la santé animale et végétale, notamment en ce qui concerne la recherche et l'innovation et la promotion de l'accessibilité et de l'efficacité des vaccins.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a aussi plaidé en faveur du développement de nouvelles techniques d'amélioration de la résistance aux maladies, à la sécheresse et aux phénomènes climatiques des plantes, des arbres et des cultures.

"Avec le Maroc, nous travaillons ensemble pour renforcer notre coopération, notamment en termes de commerce", a-t-il dit, se disant "honoré" par le choix de son pays en tant qu'invité d'honneur du SIAM et espérant "être à la hauteur" de cette distinction.

Et de conclure que "dans un contexte géopolitique, où dominent les incertitudes, il est important d'avoir de la prévisibilité et des partenariats qui se donnent la main, en vue de donner de l'espoir et offrir un meilleur avenir à nos peuples".