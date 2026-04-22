Maroc: Aéroport Essaouira-Mogador - Hausse de plus de 10% du trafic de passagers à fin février

L'aéroport international Essaouira-Mogador a enregistré une hausse de 10,87% du trafic des passagers à fin février dernier, par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, l'aéroport de la Cité des Alizés a accueilli 42.088 passagers durant les deux mois de l'année en cours, contre 37.961 une année auparavant, précise l'ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de février 2026.

La répartition du trafic aérien des passagers au niveau de cet aéroport, à fin février dernier en glissement annuel, fait apparaître une prédominance des vols internationaux, avec 41.918 voyageurs enregistrés, en hausse de 14,5%, contre 170 passagers sur les vols nationaux, en baisse de 87,4%.

Concernant les mouvements aéroportuaires, cette infrastructure a enregistré une progression de plus de 18,9%, avec 352 mouvements enregistrés à fin février 2026, contre 296 durant la même période un an auparavant.

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Pour le seul mois de février, l'aéroport a accueilli 21.775 passagers, en hausse de 7,2% par rapport aux 20.300 voyageurs enregistrés en février 2025.

Les aéroports du Maroc ont enregistré un volume de trafic commercial de 5.909.802 passagers à fin février 2026, en croissance de 7,91% par rapport à la même période un an auparavant, relève l'ONDA.