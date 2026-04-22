Maroc: Financement des PME - L'IFC et Tamwilcom misent sur un mécanisme innovant de partage des risques

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale (BM), vient de s'associer avec la Société nationale de garantie et du financement de l'entreprise (Tamwilcom) afin d'appuyer le financement des petites et moyennes entreprises (PME) marocaines.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties précisent que cette initiative concerne notamment les entreprises dirigées par des femmes, les entreprises agricoles et les entreprises opérant dans les chaînes d'approvisionnement.

Ce partenariat soutient les efforts continus de Tamwilcom visant à diversifier ses sources de capacité de garantie et à mobiliser des capitaux privés supplémentaires pour soutenir les PME, ajoutant qu'il contribue également au développement d'instruments de partage des risques sur le marché, susceptibles de favoriser l'approfondissement du secteur financier marocain à long terme.

Selon la même source, l'IFC fournira également des services de conseil pour aider Tamwilcom à renforcer son modèle opérationnel dans des segments prioritaires, notamment l'agriculture, et à développer des solutions de financement des chaînes d'approvisionnement conformes aux meilleures pratiques internationales, tout en intégrant davantage les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans son cadre de garantie.

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Dans le cadre de ce partenariat, précise-t-on, l'IFC mettra en place un mécanisme de partage des risques de 2,74 milliards de dirhams (soit l'équivalent d'environ 300 millions de dollars) couvrant un portefeuille de garanties des PME émises par Tamwilcom, rapporte la MAP.

Ce dispositif, poursuit le communiqué, introduit au Maroc une structure innovante de partage des risques, non souveraine, dans laquelle l'IFC intervient en qualité d'investisseur privé, ajoutant que les PME représentent environ 90 % du tissu économique marocain et jouent un rôle central dans la création d'emplois, l'innovation et le développement régional.

Alors que le Maroc continue d'approfondir ses marchés financiers, l'élargissement de l'accès à des solutions de financement favorisant la croissance des PME reste une priorité pour soutenir le dynamisme et la compétitivité du secteur privé, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les chaînes d'approvisionnement et les entreprises dirigées par des femmes.

"En s'appuyant sur le partenariat avec Tamwilcom, l'IFC mobilise des capitaux privés pour venir en aide aux agriculteurs, aux femmes entrepreneurs et aux petites entreprises qui sont le moteur de la transformation économique du Maroc", a indiqué Ethiopis Tafara, vice-président de l'IFC pour l'Afrique, cité dans le communiqué.

Il a également ajouté que "les entrepreneurs marocains créent des emplois, consolident les chaînes de valeur et renforcent la résilience économique de leurs communautés".

Tamwilcom est l'institution nationale de garantie de crédit du Maroc et l'une des institutions de garantie les plus anciennes en Afrique, créée en 1949, souligne le communiqué, notant qu'en 2025, elle a émis environ 2,7 milliards de dollars de garanties, permettant un financement estimé à 4,7 milliards de dollars répartis sur plus de 70.000 transactions.

Ainsi, poursuit la même source, ce partenariat marque le premier engagement d'investissement de l'IFC auprès de Tamwilcom et s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec le Groupe de la BM.

"Cet accord marque une nouvelle étape dans le parcours de Tamwilcom vers le renforcement de son cadre de gestion des risques selon les normes les plus élevées", a déclaré Said Jabrani, directeur général de Tamwilcom, cité dans le communiqué.

"Tamwilcom et l'IFC ont déjà eu l'occasion de collaborer dans de nombreux domaines par le passé", a-t-il rappelé, soulignant que "cette initiative représente également une première étape dans la mise en oeuvre de notre nouvelle stratégie Jossour 2030, qui vise à optimiser l'utilisation des ressources de Tamwilcom et à renforcer la contribution du secteur privé au soutien du financement des PME".

Selon le communiqué, ce projet est aligné avec le Cadre de Partenariat-Pays du Groupe de la BM avec le Maroc et avec la stratégie du Groupe de la BM pour le genre 2024-2030, qui vise à soutenir la participation économique des femmes grâce à un meilleur accès au financement.

Il s'inscrit également dans le cadre de la plateforme AgriConnect du Groupe de la Banque mondiale, qui a pour objectif de mettre en relation les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires avec les sources de financement et les marchés.