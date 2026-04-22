Maroc: Andalousie - Participation marocaine à une rencontre commerciale dédiée à l'agroalimentaire

Des opérateurs du secteur agricole marocain ont pris part à une rencontre commerciale dédiée au secteur agroalimentaire, organisée les 16 et 17 avril en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, avec la participation d'entreprises andalouses et d'acheteurs internationaux représentant six pays.

Initiée par Andalucía Trade et ICEX España Exportación e Inversiones, cette mission s'est déroulée dans les provinces de Cordoue, Jaén et Séville, dans le cadre des efforts visant à consolider les échanges commerciaux entre l'Andalousie et des marchés stratégiques, dont le Maroc.

Selon un communiqué du gouvernement régional andalou, les participants ont suivi un programme de visites professionnelles auprès d'entreprises agroalimentaires de référence, afin d'identifier de nouvelles opportunités d'accès à des marchés porteurs, en particulier le marché marocain.

La délégation marocaine a ainsi visité la coopérative Covap (produits laitiers et viandes), Los Balanchares (fromages de chèvre), Picualia (huile d'olive vierge extra), ainsi que l'entreprise El Mesías, spécialisée dans la pâtisserie traditionnelle, rapporte la MAP.

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Cette initiative vise à favoriser des contacts directs entre producteurs andalous et acheteurs internationaux, notamment dans le sillage des principaux salons nationaux du secteur, précise la même source.

Les opérateurs marocains, aux côtés de leurs homologues étrangers, ont ainsi pu découvrir la diversité et la qualité de l'offre agroalimentaire andalouse, couvrant notamment les produits laitiers premium, l'huile d'olive et la pâtisserie artisanale.

Outre le Maroc, des représentants d'entreprises du Brésil, de la Chine, de la Colombie, de la Corée du Sud et du Qatar ont également pris part à cette rencontre.

A travers ce type d'initiatives, les organisateurs entendent renforcer la présence des produits andalous sur des marchés à fort potentiel, dont le Royaume, et promouvoir des partenariats commerciaux durables entre les deux rives de la Méditerranée.