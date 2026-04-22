Maroc: 256 athlètes au 14ème Meeting fédéral d'athlétisme feu Hamoudi Bouhnana

Quelque 256 athlètes représentant différents clubs nationaux ont pris part, dimanche à Guelmim, à la 14e édition du Meeting fédéral d'athlétisme feu Hamoudi Bouhnana, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Initiée par le club Sahel d'athlétisme de Laâyoune, sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme, en coordination avec les Ligues des régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et de Guelmim-Oued Noun, cette manifestation s'inscrit dans le cadre du programme annuel de la Fédération au titre de la saison sportive 2025-2026.

Placée sous le thème "Tous pour la promotion du sport dans les provinces du Sud", cette rencontre sportive a réuni des athlètes relevant des catégories cadets, juniors et seniors (messieurs et dames), engagés dans plusieurs épreuves de course, de demi-fond et de fond, ainsi que dans des concours de saut et de lancer.

Dans l'épreuve du 10.000 mètres (seniors), l'athlète Fatima Aafir a remporté la première place avec un temps de 34 minutes 42 secondes et 88 centièmes.

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Sur 3.000 mètres steeple, Ilham ElMachi a dominé la catégorie seniors en 10 minutes 32 secondes et 69 centièmes, tandis que Zineb Alkotni s'est imposée chez les juniors en 10 minutes 54 secondes et 05 centièmes.

Sur 2.000 mètres steeple (cadets), Ammar Bounaim a pris la première place avec un temps de 5 minutes 56 secondes et 99 centièmes.

Dans l'épreuve du 1.500 mètres, Fatima Ezzahra Birdaha a été sacrée chez les seniors en 4 minutes 16 secondes et 01 centième, Asmae Bassou chez les juniors en 4 minutes 33 secondes et 13 centièmes, tandis que Mohamed El Rawi a remporté la course chez les cadets en 3 minutes 57 secondes et 40 centièmes.

Sur 400 mètres, Salma Lehlali a remporté l'épreuve seniors en 52 secondes et 29 centièmes, Kaoutar Louah a gagné chez les juniors en 58 secondes et 41 centièmes, tandis que Khalil Yahya s'est imposé chez les cadets en 49 secondes et 85 centièmes.

Sur 100 mètres, Sara El Hachimi a remporté l'épreuve seniors en 11 secondes et 99 centièmes, Hiba El Bouhali s'est imposée chez les juniors en 12 secondes et 78 centièmes et Abdelrahman Razzaq a dominé la catégorie cadets en 11 secondes et 16 centièmes.

Sur 100 mètres haies, Mariem Zahidi a pris la première place chez les seniors en 13 secondes et 90 centièmes, tandis que Ouiam Nazih s'est imposée chez les juniors en 14 secondes et 87 centièmes.

Au saut en hauteur, Safaa Maskani s'est distinguée chez les seniors avec un saut de 1,78 m, Sanae Bouhcine a remporté l'épreuve juniors avec 1,54 m, tandis que Nouamane Wassim s'est imposé chez les cadets avec 1,95 m.

Au triple saut, Dounia Bamous a gagné chez les seniors avec 12,61 m, Yassmine Habibi s'est imposée chez les juniors avec 11,56 m et Mohamed Sghir a remporté la catégorie cadets avec 14,00 m.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du meeting, Moulay Taïeb Bouhnana, a souligné que cet événement dépasse le cadre compétitif pour constituer un espace de promotion des valeurs de citoyenneté et de renforcement des liens entre athlètes issus des différentes régions du Royaume, mettant en avant son rôle dans l'éclosion des talents locaux.

De son côté, Hakima Benchrifa, responsable à la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme, a indiqué que ce meeting constitue une occasion de perpétuer la mémoire du défunt Hamoudi Bouhnana et de détecter de jeunes talents prometteurs capables de renforcer le rayonnement de l'athlétisme national à l'international.