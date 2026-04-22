Algérie: Le président de la République accueille son homologue tchadien à l'aéroport international d'Alger

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accueilli, mercredi à l'aéroport international d'Alger, le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, qui effectue une visite officielle en Algérie.

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux Présidents ont passé en revue des détachements de différentes forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Le président de la République a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président de la République du Tchad.

De son côté, l'hôte de l'Algérie a salué les hauts responsables de l'Etat qui étaient présents à la cérémonie d'accueil.