Algérie: Le président de la République s'entretient avec son homologue tchadien au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger

22 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, mercredi, au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, avec le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, qui effectue une visite officielle en Algérie.

Auparavant, le président de la République avait accueilli son homologue tchadien à l'aéroport international d'Alger.

Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, les deux Présidents ont passé en revue des détachements de différentes forces de l'Armée nationale populaire (ANP) qui leur ont rendu les honneurs.

Le président de la République a salué les membres de la délégation de haut niveau accompagnant le président de la République du Tchad.

De son côté, l'hôte de l'Algérie a salué les hauts responsables de l'Etat qui étaient présents à la cérémonie d'accueil.

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