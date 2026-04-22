Malabo — Hier, mardi 21 avril 2026, le Pape Léon XIV a entamé la dernière étape de son voyage apostolique en Afrique en arrivant en Guinée équatoriale. « Après 44 ans, le successeur de Pierre est parmi nous et nous l'avons accueilli avec beaucoup d'affection. Comme seule la Guinée équatoriale sait le faire ! Ce fut une rencontre entre « le ciel et la terre ».

Le Pape nous a fait don de sa bienveillance en nous rappelant la présence du Christ parmi nous par sa parole exigeante et profonde et par son étreinte aux enfants », écrit à l'Agence Fides Soeur Giusy Becchero, des Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) - Salésiennes de Don Bosco - engagée dans l'archidiocèse de Malabo. « Le plus beau moment a été lorsqu'il a pris les enfants dans ses bras et s'est laissé embrasser par eux... j'ai repensé à la phrase « Heureux les humbles et les coeurs purs » - ajoute Becchero.

« Ce voyage rappelle celui de Saint Jean-Paul II en 1982, accueilli par le même président Teodoro Obiang Nguema. Face à ce dernier, au pouvoir depuis plus de quatre décennies, Léon XIV a prononcé un discours mesuré mais significatif au palais présidentiel. Sans adopter un ton frontal, il a toutefois invité les autorités à « se mettre au service du droit et de la justice », soulignant l'importance d'un engagement sincère en faveur du bien commun.

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« Je sais que vous avez entrepris l'imposant projet de construire une ville, qui est depuis quelques mois la nouvelle capitale de votre pays. Vous avez voulu lui donner un nom dans lequel semble résonner celui de la Jérusalem biblique, Ciudad de la Paz. Puisse une telle décision interroger chaque conscience sur la ville qu'elle souhaite servir ! », a déclaré le Souverain Pontife en s'adressant au Président, aux autorités et aux membres du corps diplomatique.

« Il faut savoir que - souligne soeur Giusy - jusqu'à il y a quelques jours, la capitale de la Guinée équatoriale était Malabo ; désormais, il y aura une nouvelle capitale qui s'appellera Cité de la Paix. Le Saint-Père s'est longuement attardé sur le thème de la paix, affirmant qu'elle n'est pas quelque chose que l'on construit comme on le ferait pour une ville, mais quelque chose qui naît de l'intérieur. »

Un autre moment fort de la journée d'hier a été la visite du campus universitaire « León XIV » de l'Université nationale, inauguré en son honneur. « Il vaut la peine de continuer à miser sur la formation des nouvelles générations et sur cette tâche, aussi exigeante que noble, qui consiste à rechercher la vérité et à mettre la connaissance au service du bien commun », a déclaré le Saint-Père dans son discours. Une vérité « qui nous précède, nous appelle, nous transcende » et qui « ne se fabrique pas, ne se manipule pas et ne se possède pas comme un trophée, mais qu'il faut accueillir, rechercher avec humilité et servir avec responsabilité ».

« Au-delà des rencontres officielles, le Pape a également accompli des gestes concrets, fidèles à l'esprit de son pontificat », poursuit soeur Giusy. « La visite à l'hôpital psychiatrique Jean-Pierre Olié de Malabo a constitué un moment fort de cette journée. En rendant visite aux malades et au personnel soignant, il a mis en lumière une réalité souvent marginalisée : celle des personnes vulnérables, en particulier celles qui souffrent de troubles mentaux.

Ce geste pastoral rappelle que la dignité humaine ne dépend ni de la condition sociale ni de la santé, mais qu'elle est inhérente à chaque personne. Les responsables de l'établissement ont vu dans cette visite un signal fort, un appel à accorder une plus grande attention à ceux qui sont souvent oubliés. Dans un pays où les défis sanitaires et sociaux restent importants, la présence du Pape encourage la mise en place de politiques plus inclusives et plus humaines. »

« Cette étape en Guinée équatoriale - conclut la Fille de Marie Auxiliatrice - résume bien l'esprit du voyage de Léon XIV en Afrique : un équilibre délicat entre parole prophétique et diplomatie, et une proximité avec les plus fragiles. En invoquant le droit, la justice et la solidarité, le Pape ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais à l'ensemble de la société, invitée à devenir l'actrice d'un avenir plus juste et plus fraternel. »

Ce matin, le Pape Léon célèbre la messe dans la basilique de l'Immaculée Conception à Mongomo ; à l'issue de celle-ci, il se rendra à l'« Escuela tecnológica Papa Francesco » et, dans l'après-midi, il visitera la prison de Bata. Il se tiendra ensuite une prière devant le monument commémoratif dédié aux victimes de l'explosion du 7 mars 2021 (voir Fides 8/3/2021). Pour conclure la journée, le Souverain Pontife rencontrera les jeunes et les familles au stade de Bata. Demain, 23 avril, aura lieu la grande messe de clôture à Malabo.