TUNIS — Plus de 148 mille livres de 37 pays sont à l'affiche de Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui ouvrira officiellement ses portes demain, jeudi 23 avril, au Palais des expositions du Kram. L'ouverture au public aura lieu le vendredi 24 avril et l'évènement se poursuivra jusqu'au 3 mai 2026 pour cette 40ème édition placée sous le signe " La Tunisie, Patrie du livre " avec l'Indonésie comme invitée d'honneur.

Les points forts de la 40ème FILT

La FILT accueillera 210 participants étrangers, 394 maisons d'édition (313 l'année précédente), réunissant 184 participants tunisiens et 210 participants étrangers. Au total, 148 148 titres eront présentés de 37 pays, par rapport 29 pays présénts l'année précédente pour un budget mobilisé en 2026 d'environ 2 millions de dinars.

Le Comité d'organisation de la foire, dirigé pour la 3ème année consécutive par l'universitaire Mohamed Salah Kadri, a concocté un riche programme culturel, incluant des hommages de grandes figures de la scène intellectuelle, historique et créative.

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Cette édition prévoit 25 activités réparties en 10 colloques et 15 tables rondes, outre les rencontres et séminaires organisés par des centres culturels, des ambassades, des unions, des structures professionnelles et des maisons d'édition.

Parmi les moments forts figure le colloque sur « Les enjeux d'Averroès », qui sera organisé à l'occasion du 900ème anniversaire de sa naissance, réunissant des penseurs de Tunisie, du Maroc, de France, d'Espagne et d'Italie.

D'autres rencontres aborderont des questions telles que les écoles calligraphiques entre tradition et expérimentation, les relations entre littérature et histoire, ainsi que la création et la réappropriation du patrimoine.

Par ailleurs, une Exposition sur « le rythme des lettres, l'art de la calligraphie en Tunisie, expériences et tendances » débutera le 23 avril.

Jeunesse et innovation

Cette édition a consacré un programme culturel riche et varié à l'attention des enfants et des adolescents avec 216 activités auxquelles participent 75 institutions spécialisées dans l'enfance et la jeunesse.

L'Espace dédié aux enfants et adolescents a ainsi prévu une programmation mêlant lecture interactive, récits numériques, réalité augmentée, robotique et multimédias, pour faire du livre un point de départ vers des horizons élargis de découverte, d'exploration et d'expérimentation.

Ces activités sont ouvertes aux enfants et jeunes des différentes régions du pays, plus de 173 caravanes sont destinées à transporter les jeunes visiteurs vers le Parc des expositions du Kram pour un voyage immersif, où toutes les curiosités seront au rendez-vous du 23 avril au 3 mai 2026.

Participation de figures intellectuelles et culturelles de divers pays

La Foire internationale du livre de Tunis accueillera de nombreuses figures intellectuelles et culturelles arabes et étrangères. Parmi elles figurent le romancier et poète palestinien Ibrahim Nasrallah, la romancière égyptienne Reem Bassiouney, le romancier algérien Said Khatibi, lauréat du Prix international de la fiction arabe 2026, ainsi que Habib Abdulrab Sarori, professeur en informatique et en intelligence artificielle et romancier yéménite, lauréat du Prix Katara du roman arabe.

Seront également présents sous la casquette d'universitaire italienne Francesca Albanese, autrice récente d'un ouvrage consacré à Gaza intitulé Quand le monde dort, l'écrivain espagnol Ignacio del Valle, la romancière russe Anna Mitévitch, l'écrivain turc Yusuf Yildiz, l'écrivain sénégalais Omar Dabo, ainsi que la géorgienne Gvantsa Jobava, présidente de l'Union internationale des éditeurs, et Alkhidru Abdul Baaq, directeur du Centre nigérian de recherches arabes et président de l'Union africaine des arabisants.

Timbre Commémoratif

Un Timbre Commémoratif de la Poste Tunisienne été émis pour ce 40ème anniversaire de la FILT. Cette oeuvre d'art miniature qui rend à la fois hommage à cet événement culturel majeur inspiré de l'affiche officielle qui en valeur la création du célèbre calligraphe Nja Mahdaoui, dont le graphème stylisé sera disponible à la vente le 23 avril.

Remise de prix et Hommages

Huit prix sont attribués à chaque édition de la foire à l'instar des éditions précédentes. Six prix récompensent la créativité littéraire, intellectuelle et la traduction, et deux sont dédiés à l'édition Pour stimuler la création et l'innovation, enrichir le patrimoine intellectuel et artistique tunisien. Ils seront décernés le jeudi 30 avril 2026 à 15h00 avec les Prix Béchir Khraief (roman), Ali Douaji (nouvelle), Mostafa Khraief (poésie) et Taher Haddad (recherches littéraires et sciences humaines). Les Prix Fatma Haddad (écrits philosophiques), Sadok Mazigh (traduction de ou vers l'arabe), Abdelkader Ben Cheikh (contes pour enfants) et Noureddine Kheder (maison d'édition) seront également à l'honneur.