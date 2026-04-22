Tunis — La Tunisie et l'Algérie ont signé, mercredi, un avenant d'une convention de coopération visant à renforcer la coordination et l'échange d'informations, notamment, dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, conformément aux meilleurs standards internationaux en vigueur.

En fait, le CMF a accueilli, mercredi, à Tunis, une délégation de haut niveau représentant la place financière algérienne, comprenant notamment le Président de la Commission d'Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB), Youcef Bouzenada qui été accompagné de cadres de haut niveau, et ce, à l'occasion de la 20e réunion de l'Union des autorités arabes des marchés financiers, tenue le 22 avril 2026.

Cette visite a permis de mettre en lumière l'expérience tunisienne en matière de régulation, de supervision et d'infrastructures de marché, notamment, les systèmes de négociation, de compensation et de règlement-livraison, tout en favorisant le partage d'expertises dans les domaines de la protection des investisseurs, de la gouvernance et de la transparence.

Le Président de la COSOB, Youcef Bouzenada a fait savoir qu'en vertu de l'accord signé des programmes annuels de coopération seront établis entre les deux parties.

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L'avenant s'inscrit dans une logique d'alignement sur l'évolution des standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, notamment ceux édictés par le Groupe d'action financière (GAFI), référence mondiale en la matière, selon le CMF.

Cette révision vise à instaurer un cadre de coopération plus opérationnel et efficace, fondé sur l'intensification des échanges d'informations, le partage d'expertises et le renforcement de la coordination entre les autorités de supervision.

Elle consacre, également, l'adoption d'une approche fondée sur les risques, conformément aux recommandations internationales qui prévoient l'identification et l'évaluation des risques nationaux ainsi que l'allocation proportionnée des ressources.

Par ailleurs, elle encourage le développement de mécanismes de coopération et la coordination des positions au sein des instances régionales et internationales.

Ce cadre rénové de la coopération régionale contribuera ainsi à consolider l'intégrité et la résilience des systèmes financiers des deux pays, en réduisant les vulnérabilités face aux flux financiers illicites, conformément aux meilleures pratiques internationales qui mettent en avant l'importance de la coopération institutionnelle et de la coordination entre autorités compétentes pour faire face à ces menaces.

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a organisé, mercredi, à distance, la 20e réunion de l'Union des autorités arabes des marchés financiers (UASA), avec la participation des présidents et représentants de seize autorités membres; à savoir la Tunisie, l'Algérie, le Maroc,l'Égypte, le Liban, le Qatar, la Jordanie, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Sultanat d'Oman, le Koweït, la Palestine, la Libye, la Syrie, l'Irak, les Émirats arabes unis ainsi que des représentants du Dubai International Financial Centre.

Cette réunion revêt une importance particulière en raison de son orientation vers les grands axes stratégiques de la période à venir, notamment le projet de plan stratégique de l'Union pour 2026-2030 qui vise à renforcer l'intégration des marchés de capitaux arabes, accroître leur capacité de financement de l'économie et améliorer leur attractivité, tout en accordant une attention accrue aux enjeux de durabilité et d'inclusion financière.