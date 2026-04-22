Madagascar: Bodyuiliding - Tsona Anjarasoa Dimbiniaina pro en Chine

Le bodybuilder Tsona Anjarasoa Dimbiniaina a été éliminé dimanche en demi-finale d'une compétition qualificative à Mr. Olympia, l'une des plus relevées de la discipline.

Étudiant boursier, il évolue dans le circuit professionnel depuis 2021. Membre de l'International Federation of Bodybuilding and Fitness, dont il détient la carte professionnelle, il précise s'inscrire dans une pratique dite « naturelle », excluant le recours aux produits dopants et soumise, selon ses propos, à des contrôles inspirés des standards de l'Agence mondiale antidopage. « Je ne suis pas comme les autres athlètes. Je suis Natural Pro, avec une préparation entièrement naturelle », indique-t-il.

Le statut professionnel, dans son cas, n'implique pas de revenus principaux issus de la compétition. « Je bénéficie d'une bourse à l'Institut Confucius depuis 2018 (...) Je poursuis mes études en Chine et je prépare actuellement un doctorat en sociologie », explique-t-il. Installé dans le pays depuis plus de sept ans, il partage ainsi son temps entre entraînement intensif et parcours universitaire.

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Lors de la compétition de dimanche, le niveau s'est avéré particulièrement élevé. « En tant qu'athlète Natural Pro, j'ai eu du mal à concurrencer les autres participants. J'ai constaté un écart important, notamment en termes de masse musculaire », reconnaît-il. Il a été éliminé en demi-finale.

Athlète naturel

Originaire de Madagascar, Tsona Anjarasoa Dimbiniaina débute l'entraînement régulier vers 2016, dans une salle à Ambohipo, alors qu'il est étudiant à l'université d'Ankatso. À partir de 2021, il participe à plusieurs compétitions, avant d'obtenir sa carte professionnelle IFBB le 30 novembre 2025. La compétition Mr. Olympia, organisée chaque année par l'International Federation of Bodybuilding and Fitness, est considérée comme la référence mondiale du culturisme professionnel.

Se présentant comme le seul bodybuilder professionnel malgache engagé dans des compétitions internationales, il a notamment pris part à des épreuves de la World Natural Bodybuilding Federation. Son rythme d'entraînement est soutenu, à raison de six jours par semaine.

« Je mange beaucoup et je me repose beaucoup », résume-t-il. Son alimentation repose principalement sur des produits protéinés et des féculents - poulet, oeufs, viande, poisson, riz, flocons d'avoine ou pommes de terre - auxquels s'ajoutent d'autres apports spécifiques.