Madagascar: Commune d'Antananarivo - Feno Ralambomanana prend ses fonctions

À travers la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Fenoherintsoa Ralambomanana a officiellement pris ses fonctions en tant que Président de la délégation spéciale (PDS) de la Commune urbaine d'Antananarivo, hier, à l'Hôtel de Ville à Analakely.

Le nouveau magistrat de la capitale prône la rigueur durant son mandat. « Une ville sans discipline ne connaîtra jamais l'ordre », a-t-il affirmé. Il a appelé à une mobilisation citoyenne pour restaurer l'image de la capitale, soulignant que l'objectif est de bâtir « une capitale digne de son statut ». Parmi les priorités annoncées figurent l'assainissement de la ville, confrontée à une forte prolifération des déchets, ainsi que la réhabilitation des infrastructures routières, notamment les axes dégradés marqués par de nombreux nids-de-poule.

S'agissant de la gouvernance, il a assuré que les actions engagées seront menées dans le respect de la loi, en dépit de l'absence de conseil municipal. Évoquant les tensions liées à sa nomination, il a indiqué avoir entamé des démarches d'apaisement. La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, du préfet de police d'Antananarivo, des autorités militaires, des députés ainsi que de collaborateurs de la commune, dont les chefs des six districts de la capitale.