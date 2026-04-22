Sénégal: Niakhar - La mairie remet des titres d'affectation de parcelles à leurs titulaires

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La commune de Niakhar, dans la région de Fatick (ouest), a procédé, mercredi, à la remise symbolique d'une partie des 7.561 titres d'affection de parcelles à leurs titulaires, dans le cadre du Projet de sécurisation foncière en zone rurale et périurbaine (PROCASEF).

La remise de ces titres dotés de numéros d'identification cadastrale (NICAD) s'inscrit dans le cadre d'un partenariat impliquant l'État du Sénégal et la Banque mondiale.

"Tous les huit villages de la commune vont bénéficier des titres d'affection à usage d'habitation ou agricole", a indiqué le maire, Macodou Sène.

Il a invité les bénéficiaires à s'acquitter des frais de bornage fixés à 2.500 francs CFA pour les parcelles à usage d'habitation et à 5.000 FCFA pour celles destinées à l'agriculture.

"Les frais de bornage de la commune sont fixés à 50.000 mais grâce au projet, une somme symbolique est retenue pour faciliter l'exploitation", a précisé l'édile.

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